Шесть из десяти россиян финансово помогают родителям

63% россиян, у которых есть родители, оказывают им финансовую поддержку: 21% делают это регулярно, 32% — время от времени, еще 10% — редко. Такие данные приводит SuperJob.

При этом 53% респондентов считают, что взрослые дети должны помогать родителям независимо от их материального положения. Еще 34% поддерживают такую помощь только в случае финансовых трудностей у старшего поколения. Против нее выступают 4% опрошенных.

Наиболее активно помогают родителям респонденты с доходом от 150 тыс. рублей в месяц: 31% из них оказывают поддержку регулярно. Средняя сумма ежемесячной поддержки за год не изменилась и составляет 15 тыс. рублей. Чаще всего респонденты выделяют от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (20%) или от 10 тыс. до 20 тыс. руб. (16%).

Мужчины чаще женщин помогают родителям на постоянной основе — 24% против 17%. При этом женщины чаще сообщают, что сами получают финансовую поддержку от старшего поколения: 21% против 13% среди мужчин. В целом 25% опрошенных до 35 лет получают помощь от родителей.

Ранее 24% опрошенных россиян рассказали, что их дети целенаправленно копят карманные деньги, а не тратят их.