Shein спорит с Lacoste из-за «крокодила»

Французский суд обязал Shein выплатить Lacoste €110 тыс. компенсации и применил обеспечительные меры из-за товаров на платформе Shein, которые, по мнению Lacoste, нарушали права на ее знаменитый знак с крокодилом. Об этом сообщает Reuters.

французский бренд обвинил Shein в нарушении прав на свой знаменитый товарный знак — изображение крокодила. Lacoste утверждал, что на платформе продавались товары с изображениями и обозначениями, которые были слишком похожи на ее зарегистрированный логотип, что вводит покупателей в заблуждение.

Суд удовлетворил требования Lacoste, присудил компенсацию и применил обеспечительные меры. Однако Shein заявляет, что дело еще не завершено: компания считает решение суда промежуточным и утверждает, что окончательного вердикта по основным претензиям пока нет.

Shein также заявила, что уважает права интеллектуальной собственности и удаляла спорные товары после получения уведомлений.

Это не первый спор Shein с французскими регуляторами. Ранее Франция оштрафовала платформу на €22 млн за проблемы с возвратом товаров, информацией о продукции и подтверждением заказов. Компания назвала этот штраф несоразмерным и пообещала оспорить его.