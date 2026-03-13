13.03.2026 в 12:05

Шантану Нарайен покидает пост CEO Adobe спустя 18 лет

Топ-менеджер останется председателем совета директоров компании

Шантану Нарайен

Генеральный директор Adobe Шантану Нарайен решил покинуть свою должность после 18 лет руководства компанией. При этом он продолжит работать в Adobe в качестве председателя совета директоров, обеспечивая преемственность руководства.

Компания уже начала поиск нового CEO и создала специальный комитет для назначения преемника. Его возглавил ведущий независимый директор Adobe Фрэнк Кальдерони. Он будет руководить процессом рассмотрения как внутренних, так и внешних кандидатов.

В релизе компании говорится, что Шантану Нарайен способствовал успеху Adobe в эпоху искусственного интеллекта.

Нарайен был назначен CEO Adobe в 2007 году, тогда он сменил на этом посту Брюса Чизена.

