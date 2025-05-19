Shaman представит Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение»

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, будет представлять Россию в этом году на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» (российский аналог «Евровидения»), который состоится в сентябре. Об этом рассказали в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

В феврале этого года президент Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 году в Москве и Подмосковье. Председателем оргкомитета был назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председателем наблюдательного совета — первый замглавы администрации российского лидера Сергей Кириенко.

Больше 20 стран, в числе которых Азербайджан, Китай, Саудовская Аравия, Куба и Бразилия, заявили о желании участвовать в «Интервидении». Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ранее сообщил ТАСС, что участника «Интервидения» от России выберут из пяти самых популярных певцов. Окончательное решение, по словам собеседника агентства, за организаторами конкурса, среди которых «Первый канал».

В 2024 году 38% опрошенных россиян назвали Shaman певцом года. В 2023 году певец набрал 33% голосов респондентов.

В марте этого года сообщалось, что Shaman не смог зарегистрировать товарный знак «Я русский». Роспатент отказал ему в этом.

Главный редактор Sostav Роман Бедретдинов написал колонку о том, почему творчество Ярослава Дронова, как продукт, триггерит аудиторию.