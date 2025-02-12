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12.02.2025 в 06:50

Более 20 стран сообщили о желании участвовать в российском «Интервидении»

Музыкальный конкурс пройдет уже в этом году

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Более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение», российском аналоге музыкального конкурса «Евровидение». Он будет проходить в сентябре 2025 года в Москве. Об этом пишет РИА «Новости».

Информацию сообщил изданию спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Уже сегодня ясно, что этот конкурс станет одним из самых больших культурных событий нынешнего года. В нем подтвердили свое участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит», — отметил он.

Так, на конкурс планируют заявиться такие государства, как Китай, Бразилия, а также страны СНГ, такие как Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан. Кроме того, подтвердили участие ряд стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

Напомним, в начале февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение».

«Интервидение»
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