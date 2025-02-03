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03.02.2025 в 19:00

«Евровидение» по-русски: в России запустят аналог музыкального конкурса

Президент подписал указ о проведении «Интервидения» в 2025 году

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Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в 2025 году в Москве и Подмосковье. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В ноябре 2023 года на Санкт-Петербургском международном культурном форуме глава Минкульта Ольга Любимова предложила создать аналог музыкального конкурса «Евровидение» — «Интервидение». Руководитель «Первого канала» Константин Эрнст сообщал, что конкурс планируется проводить ежегодно, начиная с 2024 года. Эрнст отмечал, что конкурс будет судить национальное жюри. Также планируется организовать постоянно действующий оргкомитет, который определит правила мероприятия.

Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председателем наблюдательного совета — первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

По словам специального представителя российского лидера по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, свое участие в конкурсе уже подтвердили около 20 стран: приглашения были направлены государствам СНГ, БРИКС, ШОС, ряду стран Латинской Америки.

Кабмин при участии столичного правительства и правительства Московской области должен заняться подготовкой и проведением конкурса.

Евровидение конкурс
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