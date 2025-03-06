Роспатент отказался зарегистрировать товарный знак «Я русский»

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, не смог зарегистрировать товарный знак «Я русский». Роспатент отказал ему в этом, сообщил певец в Telegram.

Всего было подано две заявки. Классификация одной из них должна была позволить выпускать вино, ликеры, настойки и крепкий алкоголь. Вторая заявка была ориентирована на выпуск косметики, безалкогольных напитков, снеков и множества других товаров.

Дронов изначально понимал, что регистрация невозможна, однако подал заявку для привлечения внимания к тому, что «огромное число крупных бизнесменов» пытаются использовать фразу «Я русский» для реализации алкогольной продукции и «ширпотреба сомнительного качества». По словам певца, отказ в регистрации товарного знака гарантирует, что название его песни не достанется никому.

Больше трети опрошенных россиян (38%) назвали Shaman (Ярослава Дронова) лучшим певцом 2024 года. В 2023 году он набрал 33% голосов.