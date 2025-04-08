Shacman планирует локализовать производство в России на фоне приостановки продаж

Официальный представитель китайского производителя грузовиков Shacman в России — ООО «Шакман Моторс» — объявил о подготовке проекта локализации производства в стране. Об этом сообщает «Прайм».

Как сообщил представитель завода Shaanxi Heavy Duty Automobile Со. Вань Сюйлинь, с прошлого года китайская сторона активно изучает возможности создания производственной базы в России. Компания налаживает партнерские отношения с российскими производителями. «Это позволяет нам укрепить присутствие на российском рынке», — отметил представитель автобренда.

В феврале 2025 года Росстандарт приостановил действие одобрения типа транспортных средств для китайских грузовиков Shacman SX3258 из-за нарушений технического регламента. Среди них — превышение допустимого уровня шума, а также недостатки в системах задней и боковой защиты.

В «Шакман Моторс» заверили, что работают над устранением выявленных нарушений и рассчитывают в ближайшие месяцы ликвидировать несоответствие модели самосвала SX3258 техническому регламенту и возобновить продажи в России.