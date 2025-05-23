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23.05.2025 в 08:00

Сети товаров для ремонта «Блюмарт» грозит банкротство

Финансовые трудности ретейлер связывает с развитием онлайн-розницы

Налоговики добиваются банкротства сети гипермаркетов «Блюмарт», специализирующейся на продаже товаров для ремонта из-за недоимки в бюджет. Сейчас работа части магазинов сети приостановлена, пишет «Коммерсант».

Выручка ритейлера по итогам 2024 года снизилась на 13,7% год к году, до 1,9 млрд руб. Чистый убыток вырос в восемь раз, до 390 млн руб. Задолженность по налогам по состоянию на февраль 2025 года составила 36,9 млн руб.

В компании сообщили изданию, что ищут возможность погасить задолженность, а также исполнить требования других контрагентов. Трудности ретейлер объясняет развитием онлайн-розницы и падением продаж в целом на DIY-рынке.

Ранее сообщалось, что российский рынок товаров для дома и строительства (DIY — «сделай сам») по итогам 2024 года увеличился на 12%, его объем достиг 4,3 трлн руб. Доля россиян, купивших товары для ремонта и обустройства, выросла с 70% в 2023 году до 75% в 2024 году.

DIY-рынок Блюмарт
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