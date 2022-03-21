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21.03.2022 в 18:19

«Четыре Лапы» провела ребрендинг

Логотип сети зоотоваров стал более минималистичным

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Зооритейлер «Четыре лапы» запустил масштабный ребрендинг. Над новым стилем компании работало агентство Depot . Специалисты предложили взглянуть на позиционирование и фирменный стиль бренда с другой стороны, при этом сохраняя ключевые ценностии — заботу о любимых питомцах.

Основные изменения произошли в фирменном стиле сети «Четыре лапы»: поменялся логотип и цвета. Главный центральный образ — собачка в логотипе сети — стал более современным и минималистичным. Сочетание розового и оранжевого цвета отражает суть отношений между человеком и питомцем. Розовый символизирует пет-родителя, а оранжевый — его домашнее животное.

Также была введена цветовая отстройка для каждой услуги в экосистеме «Четыре лапы». Так, например, в оформлениии зоомагазина используется сочетание оранжевого и розового, для ветклиники и кабинета здоровья — оранжево-голубая гамма, для услуги груминга — оранжево-сиреневая.

Раушан Султанов, креативный директор брендингового агентства Depot:

Мы решили сохранить оранжевый цвет, как преемственный прежнему фирменному стилю бренда для усиления узнаваемости и плавного проведения ребрендинга. Идея двухцветности проходит основной линией через весь брендинг. Она же является основой для построения графики. Добавляя цвета и приемы для различных элементов системы, мы всегда сохраняем айдентику двухцветной.

В новом стиле уже открываются некоторые новые магазины сети, а также запущен сайт онлайн-магазина. Решение о ребрендинге компания приняла в рамках стратегии по расширению целевой аудитории своих покупателей, которые стали чаще выбирать «Четыре лапы» не только для приобретения кормов, но и для ухода за домашними животными, покупки одежды и игрушек.

« В результате совместной работы с командой «Четыре Лапы» мы определили стратегию на ближайшие годы: помогать текущим и будущим пет-родителям выстраивать отношения с питомцами», — добавила стратег брендингового агентства Depot Мария Луценко.

Виктор Захаров, исполнительный директор «Четыре Лапы»:

Последние несколько лет бренд «Четыре Лапы» развивается не только за счёт открытия магазинов, но и ветклиник, груминг-салонов, кабинетов здоровья. Мы замечаем, что с развитием сети расширяется и наша целевая аудитория. Поэтому прилагаем все усилия, чтобы сделать посещение наших магазинов максимально полезным и комфортным.

Depot Ритейл-брендинг Ребрендинг Креатив #зоотовары
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