Сеть компьютерных клубов Colizeum открывает рекламное агентство

13 марта в Москве в ресторане Vasilchuki в МДМ состоялось открытие COLIZEUM Agency — нового рекламного агентства, созданного на базе сети компьютерных клубов. На мероприятии присутствовали представители более 60 брендов, агентств и игровых компаний.

Трансформация рекламной площадки на базе компьютерных клубов Colizeum в полноценное рекламное агентство стало результатом стремительного развития направления по работе с брендами.

На презентации рассказали, что Colizeum как рекламная площадка провела рекламные кампании для более чем 50 брендов, среди которых МТС, «Самокат», Ozon, «Горячая штучка». Также Colizeum стали первыми не только как сеть клубов, но и как рекламная площадка для геймеров, а именно:

первыми провели крупный любительский турнир с более 2 500 участников — ROG x Colizeum;

первыми привлекли крупный FMCG-бренд AXE и сделали серию больших чемпионатов по Dota2 Axe x Colizeum;

первыми провели акцию с чековым промо в компьютерных клубах для бренда «Горячая штучка»;

первыми из клубов произвели собственный энергетик и интегрировали в рекламу продукт;

первыми провели серию масштабных исследований аудитории клубов.

Сегодня Colizeum — это:

530 клубов по всей России.

более 17 тыс. игровых мест.

1,5 млн проходимость в месяц.

В 2027 год сеть анонсировала открытие юбилейного 1000-го клуба и общую проходимость 2,5 млн.

Что предлагает агентство?

Colizeum Agency представляет рекламную экосистему, которая объединяет:

Рекламу в компьютерных клубах Colizeum. На сегодняшний день это офлайн площадка коммуникации с геймерами.

Проведение крупных федеральных спонсорских киберспортивных турниров.

Диджитал-инструменты (мобильное приложение, соцсети).

Глубокую аналитику на основе собственных исследований аудитории.

Широкая партнерская сеть, которая включает инфлюенсеров, профессиональные киберспортивные организации, профильные СМИ, интеграция в игры и многие другие площадки.



Александр Иванушкин, директор Colizeum Agency: Переход от рекламной площадки к полноценному агентству — закономерный этап нашего развития в работе с брендами. Мы давно переросли стандартные форматы вроде баннерной рекламы и стали первыми среди компьютерных клубов в создании комплексных рекламных кампаний для аудитории геймеров. За несколько лет мы привлекли более 50 брендов, сформировав уникальную экспертизу и глубинное понимание портрета геймеров. Мы проводим рекламные кампании для наших клиентов в формате 360° — это работа с блогерами, стримерами, СМИ и другими каналами, и все это мы начали делать, еще будучи рекламной площадкой. Теперь мы официально Colizeum Agency. Мы создали уникальную для рекламного рынка экосистему взаимодействия с геймерами, которая объединяет компьютерные клубы, турниры и диджитал-каналы, а также широкую сеть партнерских каналов коммуникации. Это не просто показ рекламы, а органичная интеграция ценностей бренда в образ жизни геймеров, и наши многочисленные кейсы тому подтверждение. Colizeum Agency станет тем самым проводником, который поможет компаниям говорить с геймерами на одном языке. Мы можем сделать гейминг и киберспорт ближе к брендам, а путь от идеи до успешной реализации — быстрее и проще.

Выбор ресторана Vasilchuki для открытия агентства Colizeum Agency — продуманный шаг, отражающий партнерство двух динамичных брендов. Оба бизнеса стремительно расширяют свою аудиторию, внедряют современные технологии продвижения и активно работают с рынком. Совместные кампании усиливают цифровое присутствие и формируют новую культуру взаимодействия с клиентами. Это пример того, как бренды растут вместе, поддерживая друг друга и открывая новые возможности.

Алексей Васильчук, ресторатор, предприниматель, сооснователь сети ресторанов Vasilchuki : Мы верим, что современное пространство для молодежи — это не просто место, где можно вкусно поесть. Это атмосфера веселья, отдыха в кругу друзей и близких с общими интересами и хобби. Бренды Vasilchuki и Colizeum поддерживают активный и современный ритм жизни молодых людей, создавая места, где можно получить яркие эмоции. Гейминг — одно из увлечений юной аудитории, и мы рады сотрудничать с Colizeum, которые предоставляют все необходимые ресурсы для эффективной коммуникации и помогают создать динамичное и стильное место, где каждый сможет найти что-то для себя. Открытие Colizeum Agency в нашем ресторане — символический старт сотрудничества, которое, уверен, будет плодотворным.

Также для гостей мероприятия поделились кейсами и экспертизой в гейминге руководитель направления по работе с партнерами в агентстве Realweb — Максим Катков.