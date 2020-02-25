Сервисы доставки продуктов обяжут указывать всю подробную информацию о составе на сайте

Сервисы доставки продуктов и еды могут обязать указывать больше деталей в описании товаров. В частности, компаниям придётся указывать состав, пищевую ценность, правила хранения, способ изготовления, наличие ГМО, аллергенов и другую информацию. Соответствующий законопроект разработало законодательное собрание Ленинградской области, сообщает «Парламентская газета».

Сейчас эти данные должны быть указаны лишь на этикетках товаров или в документах, которые с собой привозит курьер. В то же время, на своём сайте продавцы обязаны описывать основные потребительские свойства товара, место изготовления, цену, условия покупки, срок службы, срок годности и гарантийный срок. Получение такой информации должно помочь потребителю определиться с выбором и минимизировать случаи возврата товара продавцу, уверены парламентарии.

В Совете Федерации отнеслись к инициативе положительно, отметив, что вопрос возврата еды сегодня никак не урегулирован и требует решения.

Вячеслав Тимченко, председатель Комитета палаты по Регламенту и организации парламентской деятельности: Чем больше информации о товаре или услугах, тем больше понимания у потребителя, что он получит именно тот продукт, который ему необходим.

Напомним, в 2019 году в законе о защите прав потребителей появилось новое понятие — «владелец агрегатора информации о товарах». Владельцы маркетплейсов несут ответственность за информацию, которую размещают на сайте, и отвечают за убытки, которые покупатель несёт из-за недостоверных сведений.