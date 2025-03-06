На «Госуслугах» появится функция самозапрета на оформление сим-карт

Правительство России предложило запустить сервис, благодаря которому пользователи «Госуслуг» смогут установить самозапрет на оформление сим-карт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на предложение вице-премьера Дмитрия Григоренко.

По словам Григоренко, мошенники часто используют в преступных схемах чужие номера телефонов. Новая функция позволит россиянам временно запретить любое оформление сим-карты на собственное имя.

Соответствующий законопроект может быть принят уже в текущую весеннюю сессию. Он также вводит самозапрет на звонки из-за границы.

В конце февраля Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и займов. Функция заработала с 1 марта.