Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Hate Agency
CreativePeople
Аdlook блог

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.03.2025 в 06:10

На «Госуслугах» появится функция самозапрета на оформление сим-карт

Соответствующий законопроект также вводит самозапрет на звонки из-за границы

Правительство России предложило запустить сервис, благодаря которому пользователи «Госуслуг» смогут установить самозапрет на оформление сим-карт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на предложение вице-премьера Дмитрия Григоренко.

По словам Григоренко, мошенники часто используют в преступных схемах чужие номера телефонов. Новая функция позволит россиянам временно запретить любое оформление сим-карты на собственное имя.

Соответствующий законопроект может быть принят уже в текущую весеннюю сессию. Он также вводит самозапрет на звонки из-за границы.

В конце февраля Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и займов. Функция заработала с 1 марта.

сим-карта
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Телеком
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.