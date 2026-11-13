Бренды в 2027 году начнут конкурировать за рекомендации нейросетей

В 2027 году борьба за внимание потребителей все больше будет перемещаться из поисковых систем в ответы искусственного интеллекта. Брендам придется добиваться того, чтобы ChatGPT, Gemini и другие ИИ-помощники не просто упоминали их, а рекомендовали пользователям при выборе товаров и услуг. Об этом сообщает Anuncios со ссылкой на исследование ATREVIA.

По оценке авторов, ИИ постепенно превращается из инструмента поиска в самостоятельного посредника: он сможет сравнивать предложения, подбирать товары с учетом предпочтений пользователя, бронировать услуги и оформлять покупки.

Поэтому привычного SEO будет недостаточно. Компании должны будут работать над оптимизацией для генеративных и ответных систем (GEO и AEO), а также над присутствием в рекомендациях ИИ. Если алгоритм не включит бренд в список подходящих вариантов, покупатель может о нем даже не узнать.

Для этого маркетологам придется работать сразу с двумя аудиториями. Людям нужны понятные истории, эмоциональный контент и доверие к бренду. Нейросетям — структурированные данные, точные описания продуктов, прозрачные условия и проверяемые факты.

При этом значение независимых источников, СМИ, отраслевых экспертов и отзывов может вырасти: их материалы помогают ИИ оценивать надёжность компаний и формировать рекомендации.

Всего ATREVIA выделила десять изменений в поведении потребителей и десять тенденций для бизнеса. Среди них — цифровая усталость, переход от публичных обсуждений к закрытым чатам, рост недоверия к синтетическому контенту, делегирование покупок ИИ-агентам и распространение рекламы непосредственно внутри диалогов с нейросетями.

В числе приоритетов для компаний исследователи называют интеграцию автономного ИИ в бизнес-процессы, оптимизацию присутствия в рекомендациях нейросетей, подтверждение репутационных заявлений фактами и переход от отдельных рекламных кампаний к единой системе маркетинга, объединяющей данные, коммуникации и автоматизацию.

По мнению авторов, конкурентным преимуществом станет не количество используемых ИИ-инструментов, а способность бренда быть понятным, заметным и заслуживающим доверия как для человека, так и для алгоритма.

Ранее сообщалось, что российские медиа и цифровые платформы все активнее внедряют Generative Engine Optimization (GEO) — подход к оптимизации контента для генеративных поисковых систем и нейросетей. Так, 74% специалистов уже используют или планируют применять такие инструменты.