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18+
10.02.2021 в 16:55

«Тинькофф», Tele2, музей космонавтики: «Серебряный лучник» представил шорт-лист

Церемония награждения состоится 19 февраля

Сформирован шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Члены экспертного совета премии определили 65 коммуникационных проектов, которые составили шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник» по итогам 2020 года. Узнать о ходе реализации каждого из них можно во время дней открытых презентаций, которые состоятся 18−19 февраля в Общественной палате Российской Федерации.

По результатам выступлений члены жюри назовут лауреатов XXIV сезона национальной премии «Серебряный лучник». Церемония награждения состоится 19 февраля в отеле «Метрополь». Принять участие в днях открытых презентаций и международной конференции для преподавателей высшей школы могут те, кто интересуется развитием коммуникаций. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Шорт-лист XXIV Национальной премии в обоасти развития общественных связей «Серебряный Лучник»

Антикризисные коммуникации в период пандемии

  • Cinema-Center: как через PR открывали кинотеатры в Якутии во время пандемии (кинотеатр Cinema-Center);
  • Toyota «Оставайтесь дома» Тойота Мотор Россия, SPN Communications;
  • агрегатор добрых дел «Я дома». Портал добрых инициатив комплекса социального развития Москвы, департамент труда и социальной защиты населения Москвы;
  • «Антивирус» — программа «Газпром нефти» по борьбе с COVID-19, ПАО «Газпром нефть»;
  • бизнес-навигатор «Экономика без вируса», Министерство экономического развития РФ, Market Group;
  • кампания по поддержке медиков #МыПомогаемТемКтоПомогаетНам, Макдоналдс, PBN Hill+Knowlton Strategies;
  • «Новая реальность. Кампания по внутренним антикризисным коммуникациям», ТС Пятёрочка;
  • онлайн-проекты «Артека», международный детский центр «Артек»;
  • «Папа ушел в автономку», концерн «Росэнергоатом»;
  • «Прорвемся: хроники спасения бизнеса», комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы;
  • «Россия — там, где душа! Антикризис в круизной отрасли», «ВодоходЪ», G Communication.

Культурно-просветительские проекты

  • «Дети на пороге смерти». Серия анимационных фильмов по «Детской книге войны», ИД «Аргументы и факты», АНО «Институт развития интернета»;
  • «Космический урок 2.0. Перезагрузка», госкорпорация «Роскосмос», музей космонавтики;
  • Мобильное приложение «Свет», Российская государственная библиотека, Market Group;
  • художественный многосерийный фильм «Бомба», госкорпорация «Росатом»;
  • шахматная партия «Космос — Земля»: спустя 50 лет, Госкорпорация «Роскосмос», музей космонавтики;

Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа

  • Внутренние коммуникации в новой реальности, Coca-Cola HBC Россия;
  • «Зачетная книжка маркетолога», 19/84 Brand experience agency;
  • коммуникационный проект «Внутренняя кухня — Семейные истории "Магнит"», Розничная сеть «Магнит»;
  • ответить всем: agile-подход к организации внутренних коммуникаций во время кризиса, ПАО «Газпром нефть»;
  • свежие перспективы. Разработка и запуск HR-бренда «Пятёрочки», ТС «Пятёрочка».

Корпоративная социальная ответственность

  • «Кэшбэк во благо», Тинькофф;
  • #мерчзадобро, « Проект 111 »;
  • программа #LGLifeIsGood, LG Electronics, коммуникационное агентство «АГТ»;
  • Фокус на родинки: социальный проект по повышению осведомленности о меланоме, Компания «Новартис», агентство PRP Weber Shandwick;
  • экологический волонтерский проект «360», Компания En+ Group, коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь».

Благотворительность

  • благотворительная акция #Изотворительность, Банк «ФК Открытие»;
  • «День заботы»: организация благотворительной акции в условиях локдауна, Детский благотворительный фонд «Солнечный город»;
  • «ДоброТрактор», Хоккейный клуб «Трактор»;
  • ежегодная благотворительная акция «Бежим за двоих» в поддержку людей со спинальной мышечной атрофией из всех регионов России;
  • компания «Рош», фонд «Семьи СМА», коммуникационное агентство Grayling, ивент-агентство Katana Event;
  • «Истории Зинаиды Корневой», Wallet One, Be Brand Digital.

Корпоративные коммуникации

  • «Новый имидж А1 как лидера внедрения стандартов деловой этики», инвестиционная компания А1, агентство «Креаб Гевин Андерсон»;
  • Отряд Спасение, ПАО «Газпром нефть»;
  • повышение узнаваемости компании Renewal у жителей Новосибирска и создание имиджа надежного локального работодателя;
  • компания Renewal, коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь»;
  • «Тинькофф» — третий банк России по количеству клиентов, «Тинькофф»;
  • цифровой ребрендинг переписи; КРОС, «КРОС.Маркетинг».

Маркетинговые коммуникации

  • Digital Native. Приемная кампания ИТМО, университет ИТМО;
  • «Балконное караоке», ГК «Третий Трест», Marten Marketing;
  • «На связи с городом», «Tele2 Мобайл»;
  • #ПокажитеНас и проект по повышению самооценки, Unilever, КРОС;
  • «Фокус на родинки»: социальный проект по повышению осведомленности о меланоме, Компания «Новартис», агентство PRP Weber Shandwick.

Продвижение государственных и общественных программ

  • всероссийский экоквест «Вода.Online», Фонд информации по водным ресурсам, коммуникационное агентство АГТ;
  • ЕГЭ-2020: как обеспечить информационное равенство для всех выпускников страны, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, коммуникационное агентство АГТ;
  • мультимедийный проект «Голоса Победы», правительство Самарской области, ГТРК «Самара»;
  • сеть фестивалей Rukami, Национальная технологическая инициатива, коммуникационное агентство PromoAge;
  • Соль земли. Люди, ради которых стоит узнать Россию, редакция журнала «Нация», АНО «Институт развития интернета»;
  • социальная кампания «Внимание на дорогу!», экспертный центр «Движение без опасности», госавтоинспекция МВД России;
  • «Урок цифры», АНО «Цифровая экономика».

Международные коммуникации

  • Уварово — Кралево — Белая Церковь — Деспотовац: нерушимые узы российско-сербского братства в условиях вызовов нового времени АНО по развитию малых городов «Культурный город Уварово»;
  • «Шахматная партия «Космос — Земля»: спустя 50 лет», госкорпорация «Роскосмос», музей космонавтики;
  • «Чистые игры», МОО «Чистые игры».

Развитие и продвижение территорий

  • FusioNNow, ГМК «Норильский никель», коммуникационное агентство АГТ;
  • ДаУр!, Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики;
  • #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ. Стратегия развития территории и выхода из кризиса туристической отрасли Ярославского региона, группа компаний «Волга групп»;
  • Лица Енисейской Сибири: новое настоящее, Sibmedia Agency;
  • Парк живой истории «Федюхины высоты»: продвижение территории при помощи событийных мероприятий, Севастопольский военно-исторический клуб;
  • «Покорители Холода», правительство Республики Саха (Якутия), ООО «Покорители Холода».

Продвижение технологий будущего

  • Арт-проект «2020−2070», фонд инфраструктурных и образовательных проектов, Frida Foundation;
  • «Впервые в России» — 13 лет х 13 крутых технологий и проектов РОСНАНО, РОСНАНО;
  • Запуск первого в России суперприложения, «Тинькофф»;
  • «КАМА-1»: рожденный электромобилем, центр компетенций НТИ «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого;
  • фестиваль идей и технологий Rukami, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы.

Образовательные проекты в сфере коммуникаций

  • «Космический урок 2.0. Перезагрузка», госкорпорация «Роскосмос», музей космонавтики;
  • «Медиазавтра[к]». Серия образовательных нескучных мероприятий для журналистов с топовыми представителями медиасообщества, концерн «Росэнергоатом»;
  • С. А. Д. И. К. — студенческое агентство департамента интегрированных коммуникаций, НИУ ВШЭ.
  • Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена Торгово-промышленной палатой РФ, союзом журналистов России и РАСО в 1996 году.
Партнерский материал
Серебряный Лучник
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