«Тинькофф», Tele2, музей космонавтики: «Серебряный лучник» представил шорт-лист

Сформирован шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Члены экспертного совета премии определили 65 коммуникационных проектов, которые составили шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник» по итогам 2020 года. Узнать о ходе реализации каждого из них можно во время дней открытых презентаций, которые состоятся 18−19 февраля в Общественной палате Российской Федерации.
По результатам выступлений члены жюри назовут лауреатов XXIV сезона национальной премии «Серебряный лучник». Церемония награждения состоится 19 февраля в отеле «Метрополь». Принять участие в днях открытых презентаций и международной конференции для преподавателей высшей школы могут те, кто интересуется развитием коммуникаций. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Шорт-лист XXIV Национальной премии в обоасти развития общественных связей «Серебряный Лучник»
Антикризисные коммуникации в период пандемии
- Cinema-Center: как через PR открывали кинотеатры в Якутии во время пандемии (кинотеатр Cinema-Center);
- Toyota «Оставайтесь дома» Тойота Мотор Россия, SPN Communications;
- агрегатор добрых дел «Я дома». Портал добрых инициатив комплекса социального развития Москвы, департамент труда и социальной защиты населения Москвы;
- «Антивирус» — программа «Газпром нефти» по борьбе с COVID-19, ПАО «Газпром нефть»;
- бизнес-навигатор «Экономика без вируса», Министерство экономического развития РФ, Market Group;
- кампания по поддержке медиков #МыПомогаемТемКтоПомогаетНам, Макдоналдс, PBN Hill+Knowlton Strategies;
- «Новая реальность. Кампания по внутренним антикризисным коммуникациям», ТС Пятёрочка;
- онлайн-проекты «Артека», международный детский центр «Артек»;
- «Папа ушел в автономку», концерн «Росэнергоатом»;
- «Прорвемся: хроники спасения бизнеса», комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы;
- «Россия — там, где душа! Антикризис в круизной отрасли», «ВодоходЪ», G Communication.
Культурно-просветительские проекты
- «Дети на пороге смерти». Серия анимационных фильмов по «Детской книге войны», ИД «Аргументы и факты», АНО «Институт развития интернета»;
- «Космический урок 2.0. Перезагрузка», госкорпорация «Роскосмос», музей космонавтики;
- Мобильное приложение «Свет», Российская государственная библиотека, Market Group;
- художественный многосерийный фильм «Бомба», госкорпорация «Росатом»;
- шахматная партия «Космос — Земля»: спустя 50 лет, Госкорпорация «Роскосмос», музей космонавтики;
Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа
- Внутренние коммуникации в новой реальности, Coca-Cola HBC Россия;
- «Зачетная книжка маркетолога», 19/84 Brand experience agency;
- коммуникационный проект «Внутренняя кухня — Семейные истории "Магнит"», Розничная сеть «Магнит»;
- ответить всем: agile-подход к организации внутренних коммуникаций во время кризиса, ПАО «Газпром нефть»;
- свежие перспективы. Разработка и запуск HR-бренда «Пятёрочки», ТС «Пятёрочка».
Корпоративная социальная ответственность
- «Кэшбэк во благо», Тинькофф;
- #мерчзадобро, « Проект 111 »;
- программа #LGLifeIsGood, LG Electronics, коммуникационное агентство «АГТ»;
- Фокус на родинки: социальный проект по повышению осведомленности о меланоме, Компания «Новартис», агентство PRP Weber Shandwick;
- экологический волонтерский проект «360», Компания En+ Group, коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь».
Благотворительность
- благотворительная акция #Изотворительность, Банк «ФК Открытие»;
- «День заботы»: организация благотворительной акции в условиях локдауна, Детский благотворительный фонд «Солнечный город»;
- «ДоброТрактор», Хоккейный клуб «Трактор»;
- ежегодная благотворительная акция «Бежим за двоих» в поддержку людей со спинальной мышечной атрофией из всех регионов России;
- компания «Рош», фонд «Семьи СМА», коммуникационное агентство Grayling, ивент-агентство Katana Event;
- «Истории Зинаиды Корневой», Wallet One, Be Brand Digital.
Корпоративные коммуникации
- «Новый имидж А1 как лидера внедрения стандартов деловой этики», инвестиционная компания А1, агентство «Креаб Гевин Андерсон»;
- Отряд Спасение, ПАО «Газпром нефть»;
- повышение узнаваемости компании Renewal у жителей Новосибирска и создание имиджа надежного локального работодателя;
- компания Renewal, коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь»;
- «Тинькофф» — третий банк России по количеству клиентов, «Тинькофф»;
- цифровой ребрендинг переписи; КРОС, «КРОС.Маркетинг».
Маркетинговые коммуникации
- Digital Native. Приемная кампания ИТМО, университет ИТМО;
- «Балконное караоке», ГК «Третий Трест», Marten Marketing;
- «На связи с городом», «Tele2 Мобайл»;
- #ПокажитеНас и проект по повышению самооценки, Unilever, КРОС;
- «Фокус на родинки»: социальный проект по повышению осведомленности о меланоме, Компания «Новартис», агентство PRP Weber Shandwick.
Продвижение государственных и общественных программ
- всероссийский экоквест «Вода.Online», Фонд информации по водным ресурсам, коммуникационное агентство АГТ;
- ЕГЭ-2020: как обеспечить информационное равенство для всех выпускников страны, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, коммуникационное агентство АГТ;
- мультимедийный проект «Голоса Победы», правительство Самарской области, ГТРК «Самара»;
- сеть фестивалей Rukami, Национальная технологическая инициатива, коммуникационное агентство PromoAge;
- Соль земли. Люди, ради которых стоит узнать Россию, редакция журнала «Нация», АНО «Институт развития интернета»;
- социальная кампания «Внимание на дорогу!», экспертный центр «Движение без опасности», госавтоинспекция МВД России;
- «Урок цифры», АНО «Цифровая экономика».
Международные коммуникации
- Уварово — Кралево — Белая Церковь — Деспотовац: нерушимые узы российско-сербского братства в условиях вызовов нового времени АНО по развитию малых городов «Культурный город Уварово»;
- «Шахматная партия «Космос — Земля»: спустя 50 лет», госкорпорация «Роскосмос», музей космонавтики;
- «Чистые игры», МОО «Чистые игры».
Развитие и продвижение территорий
- FusioNNow, ГМК «Норильский никель», коммуникационное агентство АГТ;
- ДаУр!, Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики;
- #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ. Стратегия развития территории и выхода из кризиса туристической отрасли Ярославского региона, группа компаний «Волга групп»;
- Лица Енисейской Сибири: новое настоящее, Sibmedia Agency;
- Парк живой истории «Федюхины высоты»: продвижение территории при помощи событийных мероприятий, Севастопольский военно-исторический клуб;
- «Покорители Холода», правительство Республики Саха (Якутия), ООО «Покорители Холода».
Продвижение технологий будущего
- Арт-проект «2020−2070», фонд инфраструктурных и образовательных проектов, Frida Foundation;
- «Впервые в России» — 13 лет х 13 крутых технологий и проектов РОСНАНО, РОСНАНО;
- Запуск первого в России суперприложения, «Тинькофф»;
- «КАМА-1»: рожденный электромобилем, центр компетенций НТИ «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого;
- фестиваль идей и технологий Rukami, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы.
Образовательные проекты в сфере коммуникаций
- «Космический урок 2.0. Перезагрузка», госкорпорация «Роскосмос», музей космонавтики;
- «Медиазавтра[к]». Серия образовательных нескучных мероприятий для журналистов с топовыми представителями медиасообщества, концерн «Росэнергоатом»;
- С. А. Д. И. К. — студенческое агентство департамента интегрированных коммуникаций, НИУ ВШЭ.
- Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена Торгово-промышленной палатой РФ, союзом журналистов России и РАСО в 1996 году.