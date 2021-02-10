«Тинькофф», Tele2, музей космонавтики: «Серебряный лучник» представил шорт-лист

Сформирован шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Члены экспертного совета премии определили 65 коммуникационных проектов, которые составили шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник» по итогам 2020 года. Узнать о ходе реализации каждого из них можно во время дней открытых презентаций, которые состоятся 18−19 февраля в Общественной палате Российской Федерации.

По результатам выступлений члены жюри назовут лауреатов XXIV сезона национальной премии «Серебряный лучник». Церемония награждения состоится 19 февраля в отеле «Метрополь». Принять участие в днях открытых презентаций и международной конференции для преподавателей высшей школы могут те, кто интересуется развитием коммуникаций. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Шорт-лист XXIV Национальной премии в обоасти развития общественных связей «Серебряный Лучник»

Антикризисные коммуникации в период пандемии

Cinema-Center: как через PR открывали кинотеатры в Якутии во время пандемии (кинотеатр Cinema-Center);

Toyota «Оставайтесь дома» Тойота Мотор Россия, SPN Communications;

агрегатор добрых дел «Я дома». Портал добрых инициатив комплекса социального развития Москвы, департамент труда и социальной защиты населения Москвы;

«Антивирус» — программа «Газпром нефти» по борьбе с COVID-19, ПАО «Газпром нефть»;

бизнес-навигатор «Экономика без вируса», Министерство экономического развития РФ, Market Group;

кампания по поддержке медиков #МыПомогаемТемКтоПомогаетНам, Макдоналдс, PBN Hill+Knowlton Strategies;

«Новая реальность. Кампания по внутренним антикризисным коммуникациям», ТС Пятёрочка ;

; онлайн-проекты «Артека», международный детский центр «Артек»;

«Папа ушел в автономку», концерн «Росэнергоатом»;

«Прорвемся: хроники спасения бизнеса», комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы;

«Россия — там, где душа! Антикризис в круизной отрасли», «ВодоходЪ», G Communication.

Культурно-просветительские проекты

«Дети на пороге смерти». Серия анимационных фильмов по «Детской книге войны», ИД «Аргументы и факты», АНО «Институт развития интернета»;

«Космический урок 2.0. Перезагрузка», госкорпорация «Роскосмос», музей космонавтики;

Мобильное приложение «Свет», Российская государственная библиотека, Market Group;

художественный многосерийный фильм «Бомба», госкорпорация «Росатом»;

шахматная партия «Космос — Земля»: спустя 50 лет, Госкорпорация «Роскосмос», музей космонавтики;

Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа

Внутренние коммуникации в новой реальности, Coca-Cola HBC Россия;

«Зачетная книжка маркетолога», 19/84 Brand experience agency;

коммуникационный проект «Внутренняя кухня — Семейные истории "Магнит"», Розничная сеть «Магнит»;

ответить всем: agile-подход к организации внутренних коммуникаций во время кризиса, ПАО «Газпром нефть»;

свежие перспективы. Разработка и запуск HR-бренда «Пятёрочки», ТС «Пятёрочка».

Корпоративная социальная ответственность

«Кэшбэк во благо», Тинькофф;

#мерчзадобро, « Проект 111 »;

»; программа #LGLifeIsGood, LG Electronics, коммуникационное агентство «АГТ»;

Фокус на родинки: социальный проект по повышению осведомленности о меланоме, Компания «Новартис», агентство PRP Weber Shandwick;

экологический волонтерский проект «360», Компания En+ Group, коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь».

Благотворительность

благотворительная акция #Изотворительность, Банк «ФК Открытие»;

«День заботы»: организация благотворительной акции в условиях локдауна, Детский благотворительный фонд «Солнечный город»;

«ДоброТрактор», Хоккейный клуб «Трактор»;

ежегодная благотворительная акция «Бежим за двоих» в поддержку людей со спинальной мышечной атрофией из всех регионов России;

компания «Рош», фонд «Семьи СМА», коммуникационное агентство Grayling, ивент-агентство Katana Event;

«Истории Зинаиды Корневой», Wallet One, Be Brand Digital.

Корпоративные коммуникации

«Новый имидж А1 как лидера внедрения стандартов деловой этики», инвестиционная компания А1, агентство «Креаб Гевин Андерсон»;

Отряд Спасение, ПАО «Газпром нефть»;

повышение узнаваемости компании Renewal у жителей Новосибирска и создание имиджа надежного локального работодателя;

компания Renewal, коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь»;

«Тинькофф» — третий банк России по количеству клиентов, «Тинькофф»;

цифровой ребрендинг переписи; КРОС, «КРОС.Маркетинг».

Маркетинговые коммуникации

Digital Native. Приемная кампания ИТМО, университет ИТМО;

«Балконное караоке», ГК «Третий Трест», Marten Marketing;

«На связи с городом», «Tele2 Мобайл»;

#ПокажитеНас и проект по повышению самооценки, Unilever, КРОС;

«Фокус на родинки»: социальный проект по повышению осведомленности о меланоме, Компания «Новартис», агентство PRP Weber Shandwick.

Продвижение государственных и общественных программ

всероссийский экоквест «Вода.Online», Фонд информации по водным ресурсам, коммуникационное агентство АГТ;

ЕГЭ-2020: как обеспечить информационное равенство для всех выпускников страны, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, коммуникационное агентство АГТ;

мультимедийный проект «Голоса Победы», правительство Самарской области, ГТРК «Самара»;

сеть фестивалей Rukami, Национальная технологическая инициатива, коммуникационное агентство PromoAge;

Соль земли. Люди, ради которых стоит узнать Россию, редакция журнала «Нация», АНО «Институт развития интернета»;

социальная кампания «Внимание на дорогу!», экспертный центр «Движение без опасности», госавтоинспекция МВД России;

«Урок цифры», АНО «Цифровая экономика».

Международные коммуникации

Уварово — Кралево — Белая Церковь — Деспотовац: нерушимые узы российско-сербского братства в условиях вызовов нового времени АНО по развитию малых городов «Культурный город Уварово»;

«Шахматная партия «Космос — Земля»: спустя 50 лет», госкорпорация «Роскосмос», музей космонавтики;

«Чистые игры», МОО «Чистые игры».

Развитие и продвижение территорий

FusioNNow, ГМК «Норильский никель», коммуникационное агентство АГТ;

ДаУр!, Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики;

#ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ. Стратегия развития территории и выхода из кризиса туристической отрасли Ярославского региона, группа компаний «Волга групп»;

Лица Енисейской Сибири: новое настоящее, Sibmedia Agency;

Парк живой истории «Федюхины высоты»: продвижение территории при помощи событийных мероприятий, Севастопольский военно-исторический клуб;

«Покорители Холода», правительство Республики Саха (Якутия), ООО «Покорители Холода».

Продвижение технологий будущего

Арт-проект «2020−2070», фонд инфраструктурных и образовательных проектов, Frida Foundation;

«Впервые в России» — 13 лет х 13 крутых технологий и проектов РОСНАНО, РОСНАНО;

Запуск первого в России суперприложения, «Тинькофф»;

«КАМА-1»: рожденный электромобилем, центр компетенций НТИ «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого;

фестиваль идей и технологий Rukami, фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы.

Образовательные проекты в сфере коммуникаций