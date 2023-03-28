Объявлены лауреаты XXVI национальной премии «Серебряный Лучник»

3 марта 2023 года состоялась торжественная церемония награждения победителей национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». На соискание премии участники подали 280 проектов, а к открытым презентациям, по итогам которых определялись победители, было допущено 86 проектов. Об этом Sostav узнал у пресс-службы премии.

В номинации «Антикризисные коммуникации в постковидный и санкционный период» победителем стал проект « "Авито": как улучшить восприятие безопасности платформы с помощью коммуникаций». Благодаря этой работе предполагалось повысить уровень знания о правилах цифровой гигиены у продавцов платформы и покупателей. Комплекс мер позволил снизить число нарушений на платформе в 20 раз, а доля пользователей, которые доверяют «Авито», достигла 71%.

Лучшим проектом в номинации «Благотворительность» признан «До мурашек. Про ребят с синдромом Дауна» от сообщества «До мурашек» и брендингового агентства 2BR. Его идея — рассказать о возможностях солнечных людей, помочь в социализации и победить хоть малую часть стереотипов о них.

Игорь Писарский, председатель Попечительского совета национальной премии «Серебряный Лучник», Председатель Совета директоров коммуникационного агентства «Р.И.М.»: Любимая мантра коммуникационных специалистов на всех конференциях, проходящих в последние годы — новая реальность. Но вот мы действительно оказались в новой реальности. С новыми целями, ограничениями, возможностями и коммуникационными инструментами. То, что в этой реальности можно существовать, особых сомнений не было. То, что в ней можно работать, успешно доказывает конкурс «Серебряный Лучник». Специфика мира, в котором мы оказались, неизбежно отражается на специфике конкурсных проектов. Высока доля проектов, ориентированных на внутренний туризм, развитие территорий, импортозамещение, поиск новых эффективных инструментов в меняющейся информационной среде. Но принцип коммуникационной деятельности, направленной на развитие общественной связности жив. Значит живёт и «Лучник».

Специальный диплом за лучший благотворительный проект получила работа «Радость нашего дома» фонда «Территория счастья». Его авторы не только помогают воспитанникам детских домов и домов ребенка Республики Башкортостан обрести новых родителей, но и демонстрируют обществу, что процесс усыновления прозрачен, доступен и открыт. И на всех этапах будущих родителей ждёт профессиональная поддержка.

Диплом партнёра номинации — Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров» — вручен «Супермаркету мусора "Мой Байкал"» от ИРЭОО «Мой Байкал».

В номинации «Вниутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа» статуэтка «Серебряного Лучника» вручена компании «Сахалинская Энергия» за проект «Корпоративное первенство "Высота"». В условиях Covid-19, международной политической и экономической турбулентности проект был предназначен для обеспечения непрерывной деятельности предприятия и совместному поиску решений, а также для создания новых точек роста организации.

Наталья Гончар, начальник управления корпоративных отношений «Сахалинской Энергии»: Даже во времена глобальных вызовов «Сахалинская Энергия» находит собственные креативные решения, используя современные эффективные подходы. Мы гордимся высокой оценкой жюри и надеемся, что наш опыт будет полезен для устойчивого развития других предприятий различных отраслей страны.

Просветительский «Путь воды» «Росводоканала-Липецк» и «Росводоканала-Сахалин» — лауреат в номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: экологические проекты». Интерактивные аудио променад-спектакли, созданные компанией совместно с жителями новых территорий присутствия, позволили переосмыслить тему воды в городах и стали новым видом досуга и для местного населения, и для гостей Липецка и Южно-Сахалинска.

Лучший «Образовательный проект в сфере коммуникаций» по итогам 2022 года — «Медиашкола НКО» коммуникационного агентства Breaking trends. Это проект, помогающий общественникам повысить собственные медиакомпетенции и сделать свои НКО узнаваемыми в СМИ и соцсетях. Медиашкола НКО — обучающее пространство, где можно бесплатно обучиться копирайтингу, PR, маркетингу, продвижению контента в социальных сетях, а также найти наставника с позитивным опытом продвижения из федерального СМИ или НКО.

Диплом присуждён Ольге Будариной (посмертно), автору учебника «Организация работы структур по связям с общественностью: учебное пособие для вузов, обучающих по гуманитарным, экономическим направлениям».

В номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные проекты», партнёр которой — «Трубная металлургическая компания» (ТМК), премия «Серебряный Лучник» присуждена «Пятёрочке» за «Центры местного сообщества». Проект объединяет сотрудников магазинов, местных жителей и организации вокруг социально важных инициатив различного масштаба.

Фёдор Климкин, директор по корпоративным коммуникациям ТМК: В номинацию «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные проекты» было подано более 20 работ. Традиционно это одна из самых массовых категорий премии. Отрадно, что ряд проектов, вышедших в финал, были про оказание помощи и поддержки, в том числе детям и людям с ограниченными возможностями. Это очень хороший знак. Он говорит о том, что, несмотря ни на какие обстоятельства, наше общество продолжает оказывать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Особенную ценность в текущий период приобретают проекты, направленные на создание неких объединяющих моментов, которые имеют цель развивать связи и создавать новые форматы взаимодействия внутри нашего общества, получать от этого синергетический эффект.

Одним из итогов проекта «ТикТокари» от Panda Digital стала статуэтка «Серебряного Лучника» в номинации «Корпоративные коммуникации». Специалисты агентства занимались популяризацией работы на промышленных предприятиях, запустив программу переподготовки блогеров. Любой желающий инфлюенсер мог бесплатно обучиться производственным профессиям, а лучшие студенты — получить места на заводе.

Победителем в номинации «Маркетинговые коммуникации» стал проект «Будущее индустрий. Медиа-проект школы Сколково для предпринимателей». Благодаря бесплатным онлайн-эфирам общая сумма продаж образовательных услуг составила более 58 млн руб., при маркетинговом бюджете в 1,2 млн руб.

Лауреатом в номинации «Продвижение государственных и общественных программ», партнёр которой — «Национальные приоритеты», признан комплексный мультиплатформенный образовательно-просветительский проект «Здоровое питание», направленный на борьбу с ожирением. Автор — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Сегодня проект — это портал, который представляет из себя полноценное профильное онлайн-СМИ, аккаунты в социальных сетях, собственные телевизионные и радиопрограммы, партнёрские активности и много другое.

Победитель в номинации «Международные коммуникации» — «Преподавание без границ». Это международный конкурс педагогов, которые ведут преподавание на русском языке за рубежом от коммуникационного агентства АГТ.

«Международный научно-популярный фестиваль "Динотерра"» от креативного бюро «Энгиро» признан лучшим в номинации «Развитие и продвижение территорий». Базой для масштабного события, направленного на развитие внутреннего туризма стало место археологических раскопок. Это захоронение динозавров — пситтакозавров — которые обитали только в регионе оценочно 125 млн лет назад.

В номинации «Продвижение технологий будущего» по решению членов жюри и Попечительского совета премия «Серебряный Лучник» не вручалась.

Сергей Гребенников, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций, главного отраслевого партнёра национальной премии: Каждый из претендентов на победу уникален. И хотя в этой номинации главный приз не вручался, отрадно видеть, что с каждым годом число проектов в области информационных технологий увеличивается. Замечательно, что авторы программ-победителей во всех номинациях уделяют особое внимание работе с интернет-аудиторией. Цифровые технологии, ИТ-индустрия — это новая нефть, новая кровеносная система России. За ними будущее.

Культурно-просветительский проект «Друзья Петербурга» предоставляет возможность учащимся, студентам и молодым специалистам принять участие в решении актуальных вопросов по сохранению культурно-исторического наследия. Они могут получить уникальный профессиональный опыт для развития города и продолжения лучших традиций Ленинградской школы реставрации. Именно он и его авторы — коммуникационная группа АГТ — получили звание лауреата в номинации «Культурно-просветительские проекты».

Кроме того, дипломом Ассоциации менеджеров культуры «за энергию в развитии и продвижении культурного проекта» была награждена Челябинская областная универсальная научная библиотека за проект «Южно-Уральская книжная ярмарка #РыжийФест».

«Лучшим региональным проектом» по итогам 2022 года назван фестиваль классической музыки «Безумные дни в Екатеринбурге» Свердловской академической филармонии.

Гран-при национальной премии «Серебряный Лучник» присужден «Медиапроектам "Тинькофф"». Начав с «Тинькофф-Журнала», специалисты банка создали полноценную медийную экосистему, работающую со всеми ключевыми сегментами аудитории. Сегодня в её составе три собственных полноценных медиа, аккаунты во всех соцсетях, каналы в Telegram и набор подкастов. Совокупная аудитория «Тинькофф-Журнала», «Бизнес-Секретов» и «Инвестпортала» превышает 15 млн человек в месяц.

В номинации «Мастер» победителя традиционно выбирают зрители церемонии награждения победителей. В этом году по итогам онлайн-голосования мастером признана Людмила Минаева, заведующая кафедрой международной коммуникации факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова. Поблагодарив присутствующих, Людмила Минаева отметила, что «сегодня на одной сцене со мной стоят тысячи преподавателей, которые учат ваших детей и внуков».

Одна из самых интригующих номинаций национальной премии «Серебряный Лучник» — «Персона». Решением Попечительского совета ею признан Чебурашка, герой одноимённого фильма. Семейный комедийный фильм всего за несколько месяцев стал лидером проката и собрал у экранов более миллиона зрителей.

Юлиана Слащева, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм»: Чебурашка был символом нашего детства. Теперь он символ нового поколения. Новых детей, которые сегодня считают его главным персонажем. Мы можем только гордиться тем, что Чебурашка признан персоной года.

Специальный диплом жюри присуждён Всероссийскому телемарафону «Национальный характер» от ГТРК «Самара» за самый масштабный проект в сфере продвижения государственных и общественных программ.

Подробности о проектах-участниках XXVI национальной премии «Серебряный Лучник» и о старте нового сезона можно узнать на официальном сайте.