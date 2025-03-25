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25.03.2025 в 08:00

Селлеры маркетплейсов получат верификацию через «Госуслуги»

Их будут помечать специальным индикатором

Продавцы на маркетплейсах и онлайн-сервисах смогут получить верификацию через портал «Госуслуги». После этого они будут помечаться специальным индикатором. Такую инициативу Госдума рассмотри во втором чтении уже сегодня, пишет ТАСС.

В аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко рассказали, что маркетплейсы и онлайн-сервисы внедрят систему маркировки проверенных продавцов. Это необходимо, чтобы покупатели могли отличать надежных контрагентов от потенциальных мошенников.

Для продавцов регистрация будет добровольной. Онлайн-сервисы, в свою очередь, смогут применять биометрию в качестве дополнительного инструмента защиты личного кабинета.

Ранее 39% опрошенных жителей России поддержали инициативу по регистрации продавцов, торгующих на маркетплейсах и сайтах объявлений, через портал «Госуслуги». Против этой идеи выступили 35% респондентов.

госуслуги селлер
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