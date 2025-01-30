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30.01.2025 в 07:20

На Wildberries и «Авито» можно будет попасть только через «Госуслуги»

Такие меры входят в пакет антимошеннических поправок

Россиян обяжут регистрироваться на маркетплейсах с помощью портала госуслуг. Для банков, операторов связи, маркетплейсов и интернет-магазинов готовят запрет на иностранные мессенджеры для общения с клиентами. Такие меры входят в пакет антимошеннических поправок, который уже проходит межведомственное согласование в правительстве, сообщает Forbes.

Одной из инициатив пакета стала обязательная регистрация через «Госуслуги» пользователей маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг. Абоненты мобильной связи должны также регистрировать передачу сим-карт третьим лицам на портале госуслуг, если речь не идет о ближайших родственниках.

Кроме того, предполагается, что банки, операторы связи, интернет-магазины должны добавить биометрию в качестве способа авторизации в своих приложениях и личных кабинетах. Сотрудникам этих компаний будет запрещено использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами, а использование отечественных мессенджеров в рабочих целях также необходимо регистрировать на «Госуслугах».

Эти меры, по словам вице-премьера Дмитрий Григоренко, направлены против кибермошенничества, в том числе для борьбы с обманом через звонки и оформлением кредитов. Они направлены на создание единых базовых правил и принципов для защиты граждан в цифровой среде.

Участники рынка отмечают, что требование идентификации исключительно через «Госуслуги» приведет к общему падению конверсии на отечественных сервисах объявлений «как минимум на 50%». Такие запреты гораздо больше скажутся на обычных гражданах, которые в отличие от киберпреступников не могут быстро адаптироваться.

Ранее сообщалось, что в ближайший месяц появится новый способ защиты личного кабинета на портале «Госуслуги» с использованием упрощенной биометрии. Для регистрации не нужен загранпаспорт или визит в банк — достаточно будет сделать фото через приложение «Госуслуги Биометрия» и включить функцию биометрической аутентификации в качестве второго фактора защиты в личном кабинете портала.

госуслуги
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