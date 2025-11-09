Sela выпустила коллекцию, посвященную культовым лентам «Мосфильма»

Российский бренд одежды Sela представил капсульную коллекцию «Танцуют все!», вдохновленную шедеврами киностудии «Мосфильм».

В линейке собраны визуальные коды, цитаты и характерные образы из культовых фильмов — от «Иронии судьбы» до «Служебного романа».

Капсула объединяет ностальгию по золотой эпохе советского кино и современные модные тенденции. В коллекцию вошли свитшоты, худи, футболки и аксессуары с узнаваемыми принтами и фразами, которые мгновенно вызывают ассоциации с любимыми персонажами и сценами.

По словам представителей бренда, проект стал своеобразным мостом между эпохами, напоминая, что классика может звучать актуально и в новой культурной реальности.