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24.05.2019 в 14:55

Сегодня пройдет повторный финал шоу «Голос.Дети»

Победа дочери Алсу была аннулирована после скандала с накрученными голосами

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В пятницу, 24 мая, во второй раз будет определен победитель шоу «Голос.Дети», результаты которого были аннулированы из-за скандала с накруткой голосов в пользу одного из участников. Программа начнется в 21:30 на «Первом канале».

Первый финал состоялся 26 апреля, на нем с огромным отрывом победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Результаты конкурса вызвали сомнения, и «Первый канал» совместно с Group-IB инициировал проверку итогов голосования, которое выявило автоматизированное голосование в пользу одного из участников. Итоги «Голос.Дети» объявили недействительными.

Неизвестно, выйдет ли сегодня на сцену Микелла. Алсу в первом комментарии относительно случившегося, данном в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь», сказала, что девочка сама примет это решение, пока никто не знает, что предпочтет экс-финалистка.

Еще до окончания расследования некоторые СМИ обвинили в попытке обелить участников скандала. В публикациях делался упор на популярность Алсу и ее дружбу со многими именитыми представителями шоу-бизнеса, которые, в том числе, просили голосовать за ребенка на страничках своих социальных сетей.

Расследование показало, что за Микеллу было отправлено примерно «лишних» 30 тысяч звонков и 8 тысяч SMS, стоимость которых могла составить около 3 млн рублей. Звонки делали боты, а сообщения рассылались с 300 телефонных номеров.

Голос.Дети
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