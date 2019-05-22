Алсу впервые дала комментарий относительно скандальных итогов шоу «Голос.Дети»

Певица Алсу впервые прокомментировала скандальные итоги шоу «Голос.Дети», в котором победителем оказалась ее дочь Микелла Абрамова. Слова певицы приводит радио «Серебряный дождь».

По мнению Алсу, ее дочь и прочие дети оказались втянуты в какие-то игры. «Но я думаю, что все должно хорошо закончиться», — добавила она в прямом эфире радиостанции. В этом же интервью она пообещала дать развернутый комментарий относительно произошедшего в день защиты детей, 1 июня.

Представительница шоу-бизнеса не ответила на вопрос, примет ли ее дочь участие в новом финале шоу, который состоится 24 мая. Она отметила, что девочка сама примет решение, хочет ли она в нем участвовать или же нет.

Напомним, в конце апреля у оператора голосования на «Первом канале» возникли подозрения о накрутке голосов в финале шоу. Телеканал и Group-IB начали официальную проверку итогов, но еще до ее окончания в сети начали появляться материалы, которые явно пытались выгородить некоторых участников конфликта.

В конечном итоге Group-IB нашли нарушения в голосовании — значительный перевес в пользу одного из участников оказался работой системы автоматизированной отправки СМС. После этой информации «Первый канал» аннулировал результаты голосования. Один из финалистов совершенно случайно, как уверяет его мать, стал главным действующим лицом рекламы, в которой высмеивалась сложившаяся ситуация.