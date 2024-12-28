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18+
28.12.2024 в 06:20

Сборы российского кино за год выросли на четверть

По итогам 2024 года рынок составит порядка 45 млрд руб.

Объем российского рынка кинопроката за 2024 год на середину декабря превысил 43 млрд руб., что выше на 16% результатов 2023 года. 33 млрд руб. кассовых сборов пришлись на российское кино, что на 24% больше, чем в прошлом году, рассказала в интервью «Интерфаксу» министр культуры Ольга Любимова.

Таким образом, российское кино стало главным драйвером роста рынка кинопроката в стране. Сборы восьми отечественных кинокартин превысили отметку 1 млрд руб.: «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита», «Лед 3», «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль», «Три богатыря и Пуп Земли», «Огниво».

Совокупный объем рынка всего кинопроката по итогам 2024 года составит порядка 45 млрд руб.

По мнению главы Минкульта, российский рынок кинопроката смог не только адаптироваться к санкциям, но и показал «значительные успехи».

В начале осени сообщалось, что выручка российских кинотеатров не растет, несмотря на инфляцию и рост средней стоимости билетов. Ожидалось, что к концу года она превысит 500 руб.

Кинотеатры
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