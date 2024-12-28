Сборы российского кино за год выросли на четверть

Объем российского рынка кинопроката за 2024 год на середину декабря превысил 43 млрд руб., что выше на 16% результатов 2023 года. 33 млрд руб. кассовых сборов пришлись на российское кино, что на 24% больше, чем в прошлом году, рассказала в интервью «Интерфаксу» министр культуры Ольга Любимова.

Таким образом, российское кино стало главным драйвером роста рынка кинопроката в стране. Сборы восьми отечественных кинокартин превысили отметку 1 млрд руб.: «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита», «Лед 3», «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль», «Три богатыря и Пуп Земли», «Огниво».

Совокупный объем рынка всего кинопроката по итогам 2024 года составит порядка 45 млрд руб.

По мнению главы Минкульта, российский рынок кинопроката смог не только адаптироваться к санкциям, но и показал «значительные успехи».

В начале осени сообщалось, что выручка российских кинотеатров не растет, несмотря на инфляцию и рост средней стоимости билетов. Ожидалось, что к концу года она превысит 500 руб.