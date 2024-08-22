Средняя цена билета в кино в России превысила 400 рублей

Средняя цена билета в российских кинотеатрах достигла нового рекорда, согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. За неделю проката с 1 по 7 августа 2024 года средняя стоимость билета составила 401,8 руб., что стало самым высоким показателем с 2015 года, если не учитывать аномальные значения, зафиксированные во время пандемии.

К середине августа средняя цена билетов немного снизилась. По данным ЕАИС, с 8 по 14 августа она составила 385 руб., а с 15 по 21 августа — 368,9 руб. Несмотря на это, цены остаются значительно выше, чем в предыдущие недели этого лета и аналогичные периоды прошлых лет. Например, в последнюю неделю июля средняя цена билета составляла 353,6 рубля, а с 8 по 14 июля — 345,8 руб. В течение года зрители платили за билеты от 308,5 до 383,2 руб. в среднем.

С середины сентября 2023 года цены практически не опускались ниже 300 руб. за билет, а с начала 2024 года наблюдается заметный рост стоимости. Первый рекорд — 383,2 руб. — был зафиксирован уже в первой неделе января. В тот же период был достигнут пятилетний рекорд по посещаемости, когда кинотеатры посетили 9,4 млн человек. Также, с 7 по 13 марта, средняя цена билета достигла 388,4 руб.

По мнению главы объединенной сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк» Алексея Васясина, на рост средней цены билетов могут влиять успешные релизы альтернативного проката, хотя они не затрагивают крупнейшие сети. «В наших кинотеатрах рост не так заметен, — отмечает он. — Лето традиционно слабый сезон, который раньше поддерживался Голливудом. Сейчас средняя стоимость билета за первые восемь месяцев года составляет 341 руб., по рынку — 366 руб. Однако цены варьируются: утренние сеансы в понедельник могут стоить 150 руб., а комфортные залы — 600−700 руб.».

Васясин также прогнозирует, что осенью средняя стоимость билетов может достичь 375 руб., что означает рост на 10%. Это связано, в первую очередь, с увеличением операционных расходов кинотеатров. «Мы уже сталкиваемся с трудностями, например, в расчетах с Китаем», — добавляет он.