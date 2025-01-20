Сборы фильмов теневого проката в России сократились

Сборы фильмов теневого проката в России за 2024 год составили 4,3 млрд руб., что меньше показателя за 2023-й в 4,8 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отраслевого журнала «Бюллетень кинопрокатчика» (БК).

Лидерами по сборам стали короткометражные проекты, под видом которых (или вместо них) в кинотеатрах показывали зарубежные картины. По данным БК, пиковые сборы теневого проката пришлись на время таких релизов, как «Дэдпул и Росомаха» студии Marvel, «Головоломка-2», «Гадкий я 4».

Касса фильма «Дэдпул и Росомаха» — 674 млн руб. Лента демонстрировалась перед или вместо короткометражки «Неприметная история». Кроме того, на фоне выхода в прокат на остановках «Мосгортранса» висели баннеры с рекламой фильма. Детская «Головоломка-2» заработала в российском теневом прокате порядка 2,5 млрд руб., а «Гадкий я 4» — около 378 млн руб.

Как пишет «Ъ», ключевыми причинами падения сборов стали отсутствие в 2024-м релизов уровня «Барби», а также приостановка теневого проката в апреле по инициативе Ассоциации владельцев кинотеатров (АВУ). Помимо этого, стоимость билетов на теневые показы продолжает расти, оставаясь выше, чем на легальные сеансы. В 2024 году средняя цена посещения составила 411 руб. против 398 руб. годом ранее.

Показатели теневого кинопроката остаются относительно скромными: его доля в общем объеме кинопроката составила 9,34%. В 2024 году состоялось 540 тыс. «серых» показов, что гораздо меньше официальных релизов (8,4 млн показов).

Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, что в новогодние праздники россияне приобрели 12,9 млн билетов на киносеансы.