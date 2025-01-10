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18+
10.01.2025 в 15:20

Российские кинотеатры продали 12,9 млн билетов в новогодние праздники

Всего состоялось 268 тысяч кинопоказов

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В новогодние праздники россияне приобрели 12,9 млн билетов на киносеансы, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.

Всего за новогодние каникулы в стране прошло 268 тыс. кинопоказов. Основную посещаемость кинотеатров (97%) обеспечили отечественные фильмы.

По словам министра, «новогодним подарком» для россиян стали премьеры сказок «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь». Кассовые сборы каждого из проектов уже превысили 2 млрд руб.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, «Волшебник Изумрудного города» собрал 2,6 млрд руб., а «Финист. Первый богатырь» — более 2 млрд руб.

Еще одним фильмом, заработавшим более миллиарда рублей на праздниках, стала очередная часть новогодней франшизы «Елки 11».

Ранее сообщалось, что предварительные кассовые сборы российских кинотеатров в период с 1 по 8 января превысили 6 млрд руб.

Новый год Кинотеатры Елки 11 Волшебник Изумрудного города Финист. Первый богатырь
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