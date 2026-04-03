В работе приложений нескольких российских банков произошли сбои

3 апреля пользователи нескольких российских банков сообщили о сбоях в работе мобильных приложений. Об этом свидетельствует информация на портале Downdetector, фиксирующем проблемы с онлайн-сервисами.

Основные жалобы касаются Сбербанка, «Т-Банка», «Альфа-банка» и ВТБ. Клиенты писали о затруднениях с доступом к приложениям, проведением платежей и переводов. Также поступали сообщения о неполадках в работе Системы быстрых платежей (СБП).

В 11:00 мск в Сбербанке уточнили, что знают о возможных проблемах при оплате картами у клиентов и работают над восстановлением функции. Тогда же некоторые магазины в Москве заявляли о невозможности провести бесконтактную оплату через терминалы, хотя платежи по QR-кодам проходили без проблем.

В 12:12 мск пресс-служба «Сбера» отчиталась, что доступ ко всем сервисам полностью восстановлен. «Все работает — наша команда оперативно все починила. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим клиентов за терпение», — отметили в банке.

При этом, по данным Downdetector, на момент публикации (12:49 мск) продолжают поступать жалобы на работу сервисов Сбербанка, «Т-Банка» и СБП.