Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Маркетплейс цветов и подарков Флаувау

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.04.2026 в 12:49

В работе приложений нескольких российских банков произошли сбои

Проблемы затронули «Сбер», «Альфа-банк», ВТБ и «Т-Банк», а также Систему быстрых платежей

2

3 апреля пользователи нескольких российских банков сообщили о сбоях в работе мобильных приложений. Об этом свидетельствует информация на портале Downdetector, фиксирующем проблемы с онлайн-сервисами.

Основные жалобы касаются Сбербанка, «Т-Банка», «Альфа-банка» и ВТБ. Клиенты писали о затруднениях с доступом к приложениям, проведением платежей и переводов. Также поступали сообщения о неполадках в работе Системы быстрых платежей (СБП).

В 11:00 мск в Сбербанке уточнили, что знают о возможных проблемах при оплате картами у клиентов и работают над восстановлением функции. Тогда же некоторые магазины в Москве заявляли о невозможности провести бесконтактную оплату через терминалы, хотя платежи по QR-кодам проходили без проблем.

В 12:12 мск пресс-служба «Сбера» отчиталась, что доступ ко всем сервисам полностью восстановлен. «Все работает — наша команда оперативно все починила. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим клиентов за терпение», — отметили в банке.

При этом, по данным Downdetector, на момент публикации (12:49 мск) продолжают поступать жалобы на работу сервисов Сбербанка, «Т-Банка» и СБП.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.