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01.11.2022 в 07:25

Сбербанк вошёл в список самых прибыльных компаний 2021 года

МТС, «Магнит» и «МегаФон» потеряли позиции. X5 Retail Group выбыл из списка

Издание Forbes опубликовало список самых прибыльных российских компаний по итогам 2021 года, топ-50 составлен на основе их финансовой отчетности.

Первое место по итогам 2021 года в списке занял «Газпром», концерн заработал 2,16 трлн рублей чистой прибыли. На второй строчке — Сбербанк, чистая прибыль которого составила 1,24 трлн рублей. Тройку лидеров замкнула «Роснефть» с чистой прибылью в 1,01 трлн рублей.

В топ-50 вошли вошли жилищный девелопер ПИК (29 место) и розничная сеть «Магнит» (49). В прошлогоднем рейтинге, который включал только нефинансовые компании, «Магнит» занял 25 место, его прибыль достигла 33 млрд руб., он был одной из немногих компаний, которая смогла увеличить свою прибыль в пандемию. Чистая прибыль компании в 2021 году составила 48,1 млрд руб.

МТС с прибылью 63,8 млрд руб. упала с 18 на 38 место, пропустив вперёд конкурента в лице «МегаФона», который подвинулся с 28 на 36 место с прибылью 65,8 млрд руб.

X5 Retail Group, занимавшая 27 место в рейтинге 2021 года, в этом году не вошла в него.

Ранее Forbes опубликовал список 30 самых перспективных россиян до 30 лет. В категорию «Новые медиа» попали блогер Дмитрий Масленников и комик Сергей Орлов.

Сбербанк Forbes
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