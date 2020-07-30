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30.07.2020 в 12:10

Сбербанк во втором квартале сократил расходы на рекламу и маркетинг на 14%

За первые полгода траты снизились незначительно

Во втором квартале Сбербанк снизил расходы на рекламу и маркетинг на 14,3%. На эти цели банк потратил 1,8 млрд рублей против 2,1 млрд рублей за аналогичный период 2019 года, говорится в отчете организации.

Банк также приводит данные о расходах на продвижение за полгода. В первые шесть месяцев 2020 года на рекламу и маркетинг потратили 2,9 млрд рублей — против 3 млрд рублей за ту же половину 2019 года.

Квартальная чистая прибыль Сбербанка сократилась — до 166,7 млрд рублей с 250,3 млрд рублей в прошлом году. За первое полугодие показатель составил 287,2 млрд рублей (против 476,9 млрд рублей в 2019 году).

Совокупный доход по итогам шести месяцев снизился с 486,9 млрд рублей до 350,6 млрд рублей. Квартальный показатель сократился с 283,5 млрд рублей до 229,1 млрд рублей.

Накануне Сбербанк объявил о дополнительных инвестициях в Rambler Group в размере 2 млрд рублей. В результате доля банка в холдинге достигнет 55%. Финансовая организация хочет «обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке».

Сбербанк Финансовый отчет
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