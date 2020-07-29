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29.07.2020 в 10:45

Сбербанк инвестирует в Rambler Group еще 2 млрд рублей и увеличит долю в группе до 55%

В банке хотят «обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке»

Сбербанк собирается дополнительно инвестировать в Rambler Group 2 млрд рублей. Таким образом, доля финансовой организации в группе вырастет до 55%, рассказали Sostav в банке.

В Сбербанке хотят «обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке». Часть средств пойдет на рост рыночной доли онлайн-кинотеатра Okko, чтобы сделать видеосервис «крупнейшей ОТТ-платформой России уже в 2021 году». Еще инвестиции потратят на медиасервисные проекты Rambler&Co: планируется «укрепить лидерство группы» в сфере онлайн-медиа и на рынке продажи электронных билетов на мероприятия.

Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95% - ранее группа приобрела ее у финансового инвестора Era Capital. Кроме выкупа 6,95% напрямую у Rambler Group банк также получит долю в 1,5% напрямую от компании A&NN, второго акционера Rambler Group. Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%, подытожили в кредитной организации.

Татьяна Доброхвалова, старший вице-президент, руководитель индустрии рекламы и медиа, Сбербанк:

Уверена, сейчас отличное время для наращивания инвестиций в направление медиа и развлечений группы «Сбербанк». Мы намерены вывести проекты Rambler Group на кардинально новый уровень, обеспечить их ускоренное технологическое развитие и органично вписать их в нашу экосистему разнообразных продуктов и сервисов.

Рафаэль Абрамян, генеральный директор Rambler Group:

На сегодняшний день платящая аудитория Okko утроилась относительно аналогичного показателя до сделки со Сбербанком. Значительный вклад в это внесли совместные проекты и дистрибуция через каналы Сбербанка. Привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит нам агрессивнее наращивать рыночные доли всех наших проектов.

В апреле прошлого года Сбербанк купил 46,5% Rambler Group. Официально сумма сделки не раскрывалась, но источники «Ъ» говорили об 11 млрд рублей.

Сбербанк Rambler group
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