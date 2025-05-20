Сбербанк передаст рутинные процессы в банкротстве искусственному интеллекту

Сбербанк в ближайшие годы планирует передать искусственному интеллекту (ИИ) большинство рутинных процессов в банкротстве. Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Кирилла Демина, ИИ делегируют сбор документов для включения в реестр кредиторов, проверку судебных актов на ошибки и формирование запросов недостающих материалов у арбитражного управляющего или поиск их в базах.

По оценке банка, внедрение ИИ-агентов позволит снизить трудозатраты сотрудников примерно на 20% и одновременно повысить скорость и точность принятия решений. «Мы уже начали создавать ИИ-агентов для этих процессов», — подчеркнул топ-менеджер.

Качественные и оперативные данные остаются ключевым фактором не только для ИИ-агентов, но и для принятия любых решений, так же важна и скорость получения таких данных, отметил Демин. Основные источники — судебные акты, ЕФРСБ, базы государственных органов и арбитражных управляющих. Для мгновенного обмена информацией Сбербанк намерен расширить интеграцию с информационными системами ФНС и саморегулируемых организаций управляющих.

Спикер призвал всех участников рынка ускорить цифровизацию. Иначе возникнет цифровое неравенство: одни игроки резко уйдут вперед, другие останутся позади. По словам Демина, технологические решения сделают институт банкротства более прозрачным и эффективным, а остановить этот процесс уже невозможно.

Ранее в Сбербанке заявили о том, что передадут ИИ выдачу 90% оборотных кредитов крупному бизнесу.