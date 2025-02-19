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19.02.2025 в 16:35

Сбербанк намерен ужесточить ответственность за оскорбление сотрудников

В компании задумались о мерах по усилению защиты работников службы взыскания из-за роста агрессии должников

Сбербанк может предложить изменения в российское законодательство, направленные на усиление защиты работников службы взыскания и урегулирования долгов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление директора дивизиона банка «Розничное взыскание и урегулирование» Дениса Кузнецова.

Меры потребуются в том случае, если действующие нормы окажутся недостаточными для защиты сотрудников в судебных процессах. По словам Кузнецова, такая необходимость возникла в связи с увеличением случаев агрессии и угроз со стороны должников.

Эксперт также уточнил, что операторы контактного центра сталкиваются с подобными ситуациями ежедневно — в среднем до пяти раз в день. Агрессия у клиентов особенно обостряется в период длительных праздников. В этой связи Сбербанк уже предпринимает шаги для минимизации конфликтов, включая обучение сотрудников. В частности, операторы проходят тренинги по снижению напряженности беседы.

«Кроме того, сотрудники обучаются навыкам эффективного взаимодействия с клиентами в зависимости от готовности клиентов к сотрудничеству. Если избежать конфликтной со стороны клиента ситуации сотруднику не удалось, будет оказана психологическая поддержка», — резюмировал представитель Сбербанка.

Сбербанк
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