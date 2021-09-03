Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+14
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.09.2021 в 12:05

«Сбер» потратит почти 2 млрд рублей на телемаркетинг

Компания проведет квалификационный отбор и по его итогам выберет до четырех победителей

«Сбер» объявил тендер на оказание услуг продвижения продуктов и сервисов по телефону. На телемаркетинг компания готова потратить до 1,982 млрд руб. Осенью этого года будет проводиться тестовый обзвон, по результатам которого основной объем работы на 2022−2023 годы будет распределен между самыми успешными участниками, сообщается в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Подача заявок завершится 9 сентября. Затем участники будут рассмотрены и допущены до первого этапа квалификационного отбора — список будет опубликован 27 сентября. Сам этап пройдет с 11 по 29 октября, а второй — с 10 по 30 ноября — на последний день второго этапа назначено подведение итогов. Заказчик выберет не более четырех победителей адресного запроса.

Во время тестового обзвона участникам нужно будет обработать базу из 10 тыс. контактов по заданию «Сбера». Претендент должен предоставить 10−15 операторов, которые не работали на проектах банка в третьем квартале этого года.

Второй этап представляет собой подведение итогов с подсчетом продаж и критических ошибок. Специалисты «Сбера» будут прослушивать разговоры и выставят оценки в зависимости от количества ошибок. Продажи будут оцениваться отдельно.

При наличии большого количества операторов сроки их обучения увеличатся. Если у участника их всего 10, он должен будет подготовить команду за шесть дней. На исходящих вызовах операторы должны будут работать круглосуточно. Кроме того, не менее 99,5% разговоров должны быть записаны и предоставлены сотрудникам «Сбера».

"Сбер" объявил тендер на маркетинговые исследования, начальная сумма контракта составила 126,6 млн руб. Прием заявок завершится 13 сентября.

Сбер
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Тендеры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.