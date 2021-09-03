«Сбер» потратит почти 2 млрд рублей на телемаркетинг

«Сбер» объявил тендер на оказание услуг продвижения продуктов и сервисов по телефону. На телемаркетинг компания готова потратить до 1,982 млрд руб. Осенью этого года будет проводиться тестовый обзвон, по результатам которого основной объем работы на 2022−2023 годы будет распределен между самыми успешными участниками, сообщается в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Подача заявок завершится 9 сентября. Затем участники будут рассмотрены и допущены до первого этапа квалификационного отбора — список будет опубликован 27 сентября. Сам этап пройдет с 11 по 29 октября, а второй — с 10 по 30 ноября — на последний день второго этапа назначено подведение итогов. Заказчик выберет не более четырех победителей адресного запроса.

Во время тестового обзвона участникам нужно будет обработать базу из 10 тыс. контактов по заданию «Сбера». Претендент должен предоставить 10−15 операторов, которые не работали на проектах банка в третьем квартале этого года.

Второй этап представляет собой подведение итогов с подсчетом продаж и критических ошибок. Специалисты «Сбера» будут прослушивать разговоры и выставят оценки в зависимости от количества ошибок. Продажи будут оцениваться отдельно.

При наличии большого количества операторов сроки их обучения увеличатся. Если у участника их всего 10, он должен будет подготовить команду за шесть дней. На исходящих вызовах операторы должны будут работать круглосуточно. Кроме того, не менее 99,5% разговоров должны быть записаны и предоставлены сотрудникам «Сбера».

"Сбер" объявил тендер на маркетинговые исследования, начальная сумма контракта составила 126,6 млн руб. Прием заявок завершится 13 сентября.