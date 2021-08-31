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31.08.2021 в 16:05

«Сбер» потратит 126,6 млн рублей на маркетинговые исследования

Методика предполагает глубинные интервью

«Сбер» объявил тендер на маркетинговые исследования. Начальная сумма контракта составила 126,6 млн руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Прием заявок завершится 13 сентября в 18:00. Итоги конкурса подведут не позднее 29 октября. По сообщению пресс-службы «Сбера», закупка проводится для целей покрытия консолидированной потребности банка в 2021−2023 годах в маркетинговых исследованиях методом глубинных интервью.

При подаче заявки участник должен указать абсолютно все расходы, которые он может понести в ходе работы. Он должен быть финансово устойчивым, а руководитель организации — не иметь судимости в сфере экономики. Также среди требований к подрядчику — отсутствие его в списке недобросовестных поставщиков.

Ранее «Сбер» разместил тендер на услуги по организации и проведению бизнес-конференций. Максимальная сумма контракта составила 243 млн руб. с НДС.

Сбербанк Сбер
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