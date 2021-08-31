«Сбер» потратит 126,6 млн рублей на маркетинговые исследования

«Сбер» объявил тендер на маркетинговые исследования. Начальная сумма контракта составила 126,6 млн руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Прием заявок завершится 13 сентября в 18:00. Итоги конкурса подведут не позднее 29 октября. По сообщению пресс-службы «Сбера», закупка проводится для целей покрытия консолидированной потребности банка в 2021−2023 годах в маркетинговых исследованиях методом глубинных интервью.

При подаче заявки участник должен указать абсолютно все расходы, которые он может понести в ходе работы. Он должен быть финансово устойчивым, а руководитель организации — не иметь судимости в сфере экономики. Также среди требований к подрядчику — отсутствие его в списке недобросовестных поставщиков.

Ранее «Сбер» разместил тендер на услуги по организации и проведению бизнес-конференций. Максимальная сумма контракта составила 243 млн руб. с НДС.