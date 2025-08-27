«Сбер» открыл «Музей мемов» с Максом +100500

В международный День мемов «Сбер» поздравляет ценителей юмора и запускает имиджевый HR-спецпроект — «Музей мемов». Это виртуальное пространство, посвященное истории интернет-юмора, в особенности мемам, связанным с банковской тематикой и самим «Сбером». Главным лицом и гидом проекта стал известный видеоблогер и ведущий развлекательных шоу.

Цели и задачи

«Сбер» — крупнейший банк страны, масштабная, надежная организация с человекоцентричным подходом. Компания обладает передовыми технологиями, мощной инфраструктурой и создаёт все условия для реализации потенциала своих сотрудников. Чтобы рассказать о вакансиях для аудитории талантливых специалистов, компания обратилась к команде «СберМаркетинга» для разработки HR-спецпроекта, который сочетал бы в себе креативный подход, технологичность и информативность.

Решение

Таким решением стал «Музей мемов» — вовлекающее онлайн-пространство, реализованное в формате шутливого виртуального архива. Его структура — интерактивный лендинг.

Хронологическая экспозиция

Все мемы распределены по трем основным эпохам: нулевые, 2010-е и 2020-е. Каждая эпоха не только представляет юмор своего времени, но и контекстуализирует, каким в этот период был «Сбер» и как он изменился: от мема «Где карту открывали, туда и идите» до 11 тыс. отделений с концепцией управления, в центре которой — человек.

Амбассадор юмора

Главным гидом по музею выступил популярный видеоблогер Макс +100500, чей образ идеально соответствует формату проекта и обеспечивает доверие и интерес со стороны целевой аудитории.

Использование AI

Виртуальный ассистент и второй гид — нейросеть GigaChat, которая дополняет Макса интересными фактами и рассказывает, как менялся «Сбер» на протяжении четверти века, превращая компанию в лидера техинноваций.

Интерактивный UX

Каждый мем оформлен как произведение искусства в рамке. Пользователи могут оставлять реакции, изучать экспликации с историей шутки, а также слушать аудиорассказы от Макса в популярном формате Telegram-кружков.

HR-составляющая

Музей имеет специальный раздел — «Отдел внутренних мемов», где представлены корпоративные шутки сотрудников «Сбера». С этой страницы пользователь также может перейти в карьерный портал с вакансиями компании, что напрямую помогает решить задачу рекрутинга.

Результат

«Музей мемов» — не только креативный спецпроект, но и наглядная демонстрация, как крупная компания может эффективно использовать актуальный «цифровой фольклор» для коммуникации и усиления своего позиционирования.

Денис Замалетдинов, начальник Центра развития бренда работодателя, «Сбер»: Мы хотели показать, что и у главного банка страны есть не только история и технологии, но и чувство юмора. В результате получилась настоящая машина времени — от шуток про «кэтбэк» до нейросетей двадцатых. Это классная возможность через мемы привлечь внимание молодых специалистов и рассказать им о наших реальных вакансиях и человекоцентричной корпоративной культуре.

Алиса Кольмина, руководитель управления интегрированных проектов и маркетинга влияния, «СберМаркетинг»: Для нас ключевой задачей было не просто рассмешить, а через формат мемов сделать образ «Сбера» ближе и понятнее для цифрового поколения. Мы соединили ностальгию по «аське», актуальные тренды, а также технологии, чтобы получить по-настоящему органичный и работающий инструмент для рекрутинга. О вакансиях тоже можно говорить легко и вирусно.

Состав творческой группы:

ПАО «Сбербанк» (клиент)

Начальник Управления коммуникаций и репутации: Артём Фатхуллин

Начальник Центра развития бренда работодателя: Денис Замалетдинов

Руководитель направления Центра развития бренда работодателя: Юлия Калинкина

Бренд-менеджеры: Полина Логинова, Нателла Локян

«СберМаркетинг» (агентство)

Руководитель управления интегрированных проектов и маркетинга влияния: Алиса Кольмина

Ведущий менеджер интегрированных проектов, группа ПАО «Сбербанк»: Анастасия Купряшкина