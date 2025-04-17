«Сбер» хочет обанкротить бывшего поставщика муки для булочек McDonald's

«Сбер» намерен подать в суд иск о банкротстве группы компаний «Грейн Холдинг», в которой сложилась критическая ситуация с платежеспособностью и выполнением обязательств перед ФНС, банками, поставщиками сырья и услуг и другими кредиторами. Об этом пишет РБК.

«Грейн Холдинг» — крупный производитель муки и хлеба, который выпускает муку под маркой «Рязаночка» и выпечку под брендом «Русский хлеб». Из муки «Рязаночка» раньше пекли булочки для ресторанов быстрого питания McDonald's в России, сейчас муку использует производитель лапши «Ролтон».

О намерении обанкротить «Грейн Холдинг» «Сбер» сообщил в конце марта. ГК не способна удовлетворить требования кредитора. Банк хочет обанкротить основные юрлица группы, в том числе ООО «Русские мельницы» и ООО «Русский хлеб».

В 2024 году у «Грейн Холдинга» возникла нехватка средств из-за отказа банков рефинансировать кредиты, в результате оборотный капитал холдинга ежемесячно уменьшался. В прошлом году ГК погасила без восполнения 2,5 млрд руб. обязательств, а с конца года из-за острой нехватки оборотных средств приостановила полное погашение кредитов.

Кроме того, у группы компаний начала расти кредиторская задолженность перед поставщиками зерна, которые перешли от модели оплаты с отсрочкой платежа к предоплате. Влияние также оказали рост ключевой ставки Центробанка и прекращение льготного кредитования, из-за чего процентные расходы «Грейн Холдинга» по финансовым обязательствам значительно повысились.