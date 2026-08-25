«Сбер» и «Яндекс» значительно снизили стоимость ИИ-генерации

Российские разработчики за последний год заметно снизили стоимость использования своих ИИ-моделей. Так, с октября 2025 года по август 2026-го тарифы на токены в отдельных моделях «Сбера» и «Яндекса» сократились на треть и более. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сследование платформы Nodul.

Стоимость 1 тыс. токенов в GigaChat Lite снизилась на 67,5% — с 0,20 до 0,065 руб., а в GigaChat Pro — на 66,7%, до 0,50 руб. У YandexGPT Pro 5.1 тариф снизился на 33%, до 0,80 руб. При этом цена YandexGPT Lite сохранилась на уровне 0,20 руб.

Однако, несмотря на удешевление российских решений, их стоимость остается выше тарифов ряда зарубежных моделей сопоставимого класса. Особенно заметен разрыв в стоимости с китайскими моделями. Например, 1 тыс. входных токенов DeepSeek V4 Flash стоит около 0,0375 руб., GPT-5.4 mini — 0,064 руб., Qwen 3.8 Max — 0,17 руб.

Представители «Яндекса» и «Сбера» заявили, что фактическое снижение стоимости их ИИ-моделей было значительно сильнее оценок Nodul. Компании также считают некорректным прямое сравнение российских тарифов с зарубежными из-за различий в моделях расчета стоимости и характеристиках сервисов.

Ранее сообщалось, что через API Yandex AI Studio клиенты потребили 597 млрд коммерческих токенов — в 18 раз больше, чем годом ранее. Число созданных на платформе ИИ-агентов превысило 30 тыс., причем около 30% всего потребления Yandex AI Studio уже приходится на такие решения.