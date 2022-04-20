«Сбер» и VK задумались о передаче «Кухни на районе» бизнесу из Санкт-Петербурга

Совместное предприятие «Сбера» и VK может передать «Кухню на районе» петербургскому сервису доставки «2 Берега» с доплатой на развитие. Благодаря сделке сервис, который скупал убыточные активы, сможет выйти на московский рынок, сообщает Forbes со ссылкой на оценки экспертов.

О возможной сделке изданию сообщил источник, близкий к VK, информацию подтвердил источник, близкий к «2 Берегам». При этом собеседник издания, близкий к «O2O Холдингу», заявил, что на «Кухню на районе» есть три-четыре претендента и речь не идёт о доплате. Также источник, близкий к «Кухне на районе», рассказал журналистам, что среди потенциальных покупателей — сервис доставки «Dostaевский» из Санкт-Петербурга.

В «Кухне на районе» и «Сбере» от комментариев отказались.

Предложение о доплате на развитие «Кухни на районе» может быть следствием антикризисных мер «O2O Холдинга» и кадровых перестановок, пояснила принципал фонда Phystech Ventures Анна Гишко. У «2 Берегов» уже есть активы в сегменте дарк-китчен, однако нет активов в Москве — приобретение «Кухни на районе» позволило бы бизнесу выйти на столичный рынок. При этом эксперт отметила, что сервис был ориентирован на Москву и так и не смог масштабироваться в другие регионы.

В марте СМИ сообщили, что «O2O Холдинг» начал поиск покупателя для «Кухни на районе». Одним из претендентов, по данным источника, выступил «Яндекс».

«Кухня на районе» появилась в Москве в 2017 году. Его основное юрлицо — ООО «Локалкитчен» — было уреждено топ-менеджерами «Рокетбанка» Андреем Колесниковым, Кириллом Родиным и Олегом Козыревым, а также основателем агрегатора доставки еды «Едасюда» Антоном Лозиным. В 2020 году «O2O Холдинг» выкупил 84,7% сервиса. Ещё по 6% принадлежат Олегу Козыреву и Алексею Колесникову, 2,5% — у гендиректора сервиса Антона Лозина, менее 1% — у Кирилла Родина. Как пишет РБК, чистый убыток предприятия за 2020 год составил 1,27 млрд руб.

Кроме того, в апреле «Сбер» закрыл другой свой проект доставки еды в 15 городах: сервис «Самокат» начал сворачивать работу в Арзамасе (Нижегородская обл.), башкирском Салавате, подмосковных Жуковском, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Нахабине, Наро-Фоминске и нескольких уральских городах. В этих регионах проект был убыточным и требовал больших инвестиций на развитие.