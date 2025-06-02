Сбер и ФНС будут развивать ИИ-платформу для взаимодействия с гражданами и организациями

Сбербанк и Федеральная налоговая служба (ФНС) договорились, что совместно будут развивать цифровую платформу с использованием ИИ-технологий. Ее цель — повысить качество предоставления государственных услуг людям и организациям. Соглашение подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов и заместитель руководителя ФНС Андрей Бударин.

В рамках сотрудничества планируется совершенствовать качество и оперативность предоставления государственных сервисов гражданам и организациям, а также оптимизировать взаимодействие между органами власти и обществом. Особое внимание стороны уделят развитию совместной IT-инфраструктуры, которая обеспечит работу новых цифровых сервисов.

Андрей Бударин отметил, что партнерство открывает перспективы для сокращения финансовых и временных издержек всех участников процесса. По его словам, внедрение инновационных технологий позволит сделать налоговое администрирование более прозрачным и удобным для пользователей.

Кирилл Меньшов подчеркнул, что ключевая задача проекта — автоматизация рутинных операций, что повысит эффективность работы и снизит нагрузку на сотрудников обеих организаций.

Ранее стало известно, что Сбербанк в ближайшие годы планирует передать искусственному интеллекту большинство рутинных процессов в банкротстве.