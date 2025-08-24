Sostav.ru

24.08.2025 в 18:23

Сара Джессика Паркер рекламирует новые угги

Осенняя инициатива бренда рассказывает историю Ugg через звезд мирового масштаба

1

Американский бренд Ugg запустил осеннюю кампанию «Iconic From the First Step», посвященную своему наследию и влиянию на индустрию моды.

В проекте приняли участие Сара Джессика Паркер, модель Эльза Хоск, игрок НФЛ Стефон Диггз, актер Элтон Мэйсон, певица Лил Черри и рэпер Central Cee.

Кампания состоит из трех частей — «Культовый дизайн», «Культовый стиль» и «Культовое чувство». Каждая глава раскрывает ключевые этапы развития бренда и его влияние на массовую культуру.

Формат проекта включает мини-фильмы и фотосессии. Режиссером выступила Джиа Коппола, а стилизацию обеспечил Джорден Бикхэм.

«Iconic From the First Step» подчеркивает, что Ugg давно перешел из категории практичной обуви в статус культурного символа.

Сара Джессика Паркер рекламирует новые угги Сара Джессика Паркер рекламирует новые угги Сара Джессика Паркер рекламирует новые угги Сара Джессика Паркер рекламирует новые угги
