Самый большой медиафасад Европы — в арсенале North Star Media

В феврале 2020 года рекламный оператор North Star Media стал официальным представителем и продавцом услуг по размещению рекламы на самом крупном медиафасаде Европы.

Арсений Ткачев, руководитель Санкт-Петербургского отделения и совладелец North Star Media: Медиафасад высотой более 140 метров расположен по адресу площадь Конституции, 3 и без преувеличения является выдающейся архитектурной доминантой Ленинского и Новоизмайловского проспектов. Рекламная конструкция площадью 18 478 м2 установлена на фасаде Leader Tower, который является самым высоким из действующих бизнес-центров Санкт-Петербурга.

Кроме того, по словам Арсения Ткачева, медиафасад расположен вблизи основных транспортных магистралей, что обеспечивает ему превосходный обзор с разных точек на расстоянии нескольких километров. Рядом — большое количество бизнес-центров, банков, ресторанов и торговых центров. «Все это гарантирует медианосителю прекрасный обзор, что повышает интерес со стороны рекламодателей. Мы рады предложить нашим клиентам самые выгодные условия», — отметил Ткачев.

На подобном медианосителе может размещаться как имиджевая, так и коммерческая реклама. Многие крупные бренды в рамках своих рекламных кампаний все чаще выбирают размещение на медиафасадах — они открывают новые возможности благодаря своей технологичности.

Медиафасад на здании Leader Tower используется не только для размещения рекламы: с помощью подсветки здание превращается в мультимедийный экран, демонстрирующий различные изображения высокого разрешения. Рекламных площадок такого размера в Санкт-Петербурге больше нет.

Рекламный оператор работает над расширением собственной сети цифровых медианосителей не только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, но и в других регионах России.

Александр Лобашков, генеральный директор North Star Media: Наша компания активно принимает участие в аукционах на право установки и эксплуатации рекламных конструкции в Екатеринбурге, Тюмени, Иркутске, Нижнем Новгороде, Сургуте и других городах России. North Star Media планирует продолжать усиление клиентского сервиса, а также предоставлять нашим партнерам и заказчикам новые возможности для выстраивания эффективной коммуникации с потребителями.

Рекламный оператор North Star Media («Норд Стар Медиа») был основан в 2018 году в Москве и специализируется на размещении рекламы на собственной сети рекламных носителей: медиафасады, цифровые и статичные билборды, ситиборды, суперсайты. На сегодняшний день компания имеет офис в Москве и Санкт-Петербурге и предлагает своим клиентам размещение рекламы более чем на 800 рекламных поверхностях на территории РФ, включая три медиафасада.



North Star Media состоит из команды профессионалов, которые имеют многолетний опыт и связи на рекламном рынке. Компания регулярно проводит отраслевые мероприятия и принимает активное участие в формировании OOH-индустрии. C 2020 года компания входит в Ассоциацию коммуникационных агентств России (АКАР) и Национальную ассоциацию визуальных коммуникаций (НАВК).