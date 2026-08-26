Самозапрет на азартные игры начнет действовать с 1 сентября

С 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх через «Госуслуги» или МФЦ. Отказ от игры можно будет оформить минимум на 12 месяцев, причем досрочно отозвать заявление нельзя. После включения в специальный перечень гражданину закроют доступ к игорным заведениям и онлайн-площадкам, а организаторы не смогут принимать от него ставки и деньги, сообщают «Ведомости».

Самозапрет будет распространяться также на рекламу: букмекерам и другим организаторам азартных игр запретят направлять ее людям из реестра. Информация о гражданах не будет публиковаться в открытом доступе — доступ к ней получат только организаторы азартных игр, единый центр учета ставок и ФНС. Данные в реестре планируется обновлять каждые 12 часов.

Эффективность нового механизма может оказаться ограниченной. Согласно опросу Центра борьбы с лудоманией среди 326 зависимых, 57% респондентов заявили, что нашли бы способ обойти самозапрет и продолжили бы играть. Еще 16% считают, что одной такой меры недостаточно. Для 27% опрошенных возможность установить запрет могла бы помочь остановиться или сократить игру, если бы она появилась раньше.

Эксперты отмечают, что самозапрет может стать инструментом, позволяющим человеку прервать доступ к азартным играм, но не решает проблему зависимости сам по себе. При отсутствии психологической помощи человек может попытаться играть через нелегальные площадки, друзей или другие обходные способы.

Механизм станет частью более широкого регулирования азартного рынка. Так, с 1 сентября также вступает в силу приказ Минздрава, который относит лудоманию к расстройствам, связанным с зависимостью.