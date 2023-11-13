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13.11.2023 в 11:48

Дмитрий Богод назначен управляющим директором по маркетингу и стратегии группы «Самолёт»

Ранее он руководил маркетингом, коммерческим блоком и стратегическим развитием в «Ленте»

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Дмитрий Богод

К команде группы компаний «Самолёт» в качестве управляющего директора по маркетингу и стратегии присоединился Дмитрий Богод. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе ГК.

С ноября Богод отвечает за стратегию развития текущих и перспективных бизнес-направлений, маркетинговую и бренд-стратегию «Самолёта», углубление синергии развития продуктов и сервисов всех бизнес-направлений. Также в числе задач топ-менеджера — развитие эффективного операционного маркетинга.

Профессиональный путь эксперт начал в Канаде в хедж-фондах, банках и страховых фирмах. Работал в консалтинговых компаниях Oliver Wyman и McKinsey, где помогал корпоративным клиентам с выработкой стратегий, улучшением операционных моделей и построением новых бизнес-подразделений.

Богод обладает более чем 20-летним опытом в таких сферах, как коммерция, маркетинг, развитие новых бизнес-направлений, управленческий консалтинг и торговля структурированными финансовыми инструментами. Последние пять лет он руководил маркетингом, коммерческим блоком и стратегическим в «Ленте».

В октябре сообщалось, что Оксана Трофимова назначена директором по маркетингу и рекламе девелопера «Самолёт». Она отвечает за маркетинговую и коммуникационную стратегии, позиционирование бренда, продвижение во всех каналах, включая SMM. Ранее она занимала позицию директора по маркетинговым коммуникациям «Пятёрочки» (входит в X5 Retail Group).

Назначение ГК «Самолет»
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