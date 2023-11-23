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18+
23.11.2023 в 13:11

Девелопер «Самолёт» выделит до 7 млрд рублей на размещение контекстной рекламы

Бюджет рассчитан на два года

Группа компаний «Самолёт» завершила приём заявок в рамках предварительного квалификационного отбора агентств для размещения контекстной рекламы продуктов компании в интернете. Процедура проводилась на площадке B2B-Center. В закупочной документации говорилось, что суммарно на это направление группа готова выделить до 7 млрд руб. Бюджет рассчитан на два года с даты подписания договора.

При этом в «Самолёте» указали, что сумма примерная. Бюджет может измениться в меньшую сторону в зависимости от эффективности кампаний. Поэтому заявленная сумма может быть не реализована.

К тестовым заданиям в рамках конкурса будут допущены аккредитованные участники. По итогам закупки «Самолёт» выберет до двух основных и запасных победителей.

20 ноября застройщик завершил приём заявок в тендере на инфлюенс-маркетинг на 2024 год. Компания продлила его на 2 дня.

самолет медиатендер девелопер застройщик
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