Подборка тендеров: «Перекрёсток», «Самолёт», «Авито» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком», «Газпромбанк», медицинская компания «Инвитро», сервис размещения объявлений «Авито», застройщик «Самолёт», Российский футбольный союз, а также торговые сети «Перекрёсток» и «М.Видео-Эльдорадо».

«Ростелеком». Компания проводит предварительный квалификационный отбор на право включения в реестр агентств по оказанию услуг. Им предстоит создавать тексты для блога про современные технологии и продукты компании в 2024 — 2025 годах.

Заявки принимаются до 12:00 по московскому времени 10 ноября 2025 года. Итоги подведут 11 декабря 2025 года.

Также «Ростелеком» проводит предварительный квалификационный отбор на право включения в реестр агентств на оказание услуг по разработке и адаптации рекламных материалов для компании в 2024−2026 годах.

Заявки также можно отправить до 12:00 по московскому времени 10 ноября 2025 года. Подведение итогов состоится 11 декабря 2025 года.

«Газпромбанк». Кредитная организация проводит открытый квалификационный отбор для выбора подрядчиков, обладающих достаточной квалификацией для оказания услуг по размещению рекламы в интернете.

Заявки ждут до 13:00 по московскому времени 1 сентября 2024 года.

«Инвитро». Медицинская компания объявила тендер на размещение наружной рекламы по двум лотам. Первый лот включает размещение ООН-рекламы в Московской области, второй — размещение диджитал-рекламы на станциях Московского центрального кольца.

Подача заявок возможна отдельно на каждый лот до 14:00 по московскому времени 7 ноября 2023 года.

«Авито». Онлайн-сервис объявлений проводит предварительный квалификационный отбор по выбору PR-агентства для региональных коммуникаций.

Заявки принимаются до 12:00 по московскому времени 9 ноября 2023 года.

«Самолёт». Застройщик разместил тендер на инфлюенс-маркетинг на 2024 год. Он включает два лота. В первый входит ценовое сравнение Telegram- и YouTube-каналов, разработка креатива и каналов для размещения для рекламной кампании, а также креативная рассылка боксов для блогеров. Второй лот — гестменеджмент для мероприятия.

Заявку можно подать до 10:00 по московскому времени 17 ноября 2023 года.

Российский футбольный союз. Организация объявила тендер на оказание услуг по разработке и реализации стратегии бренда.

Сроки реализации проекта: ноябрь 2023 года — январь 2024 — разработка стратегии, февраль-декабрь 2024 года — её реализация.

Участникам необходимо представить два подхода к позиционированию Юношеской футбольной лиги, включающие коммуникационную, маркетинговую стратегию и бренд-платформу. Также нужно предложить, как реализовать стратегию бренда в 2024 году.

Приём заявок — до 12:00 по московскому времени 14 ноября 2023 года.

«Перекрёсток». Розничная сеть объявила тендер на BTL и ивент-услуги на 2023−2024 годы.

К участникам предъявляются следующие требования: опыт работы в данной области более трёх лет, отсутствие судебных разбирательств с клиентами, соответствие услуг требованиям заказчика, предоставление необходимого пакета документов.

Желающие могут прислать заявки до 18:00 по московскому времени 14 ноября 2023.

«М.Видео-Эльдорадо». Ритейлер проводит предварительный квалификационный отбор исполнителей на стратегическо-креативную поддержку бренда и реализацию спецпроектов.

Тендер включает два лота. Первый — оказание услуг по креативной поддержке брендов «М.Видео» и «Эльдорадо», второй — спецпроекты (оказание услуг для реализации кампаний: Digital360, инфлюенсер-маркетинг, продакшен, креатив, стратегия и аналитика, метавселенные, AR/VR).

Ориентировочные сроки проведения закупочной процедуры — с ноября 2023 по февраль 2024 года. Сроки оказания услуг — три года с фиксированными расценками на срок действия договора.

Заявки ждут до 12:00 по московскому времени 13 ноября 2023 года.