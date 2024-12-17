«Самокат» 251 миллион раз поблагодарил курьеров-партнёров в новой кампании

На медиафасадах «Самокат» запустил видео со счётчиком благодарностей. Он показывает количество доставленных заказов: в 2024 году курьеры-партнёры привезли их более 251 миллиона, и столько же раз «Самокат» говорит им спасибо. Так, с помощью впечатляющих чисел онлайн-ритейлер подчеркнул, насколько важны курьеры-партнёры и то, что они делают. Фасады с поздравлением и миллионами благодарностей можно увидеть в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Сочи, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

А ещё к празднику «Самокат» выпустил трек в жанре хип-хоп про курьеров-партнёров. Он записан от лица курьера-партнёра и рассказывает о его буднях. В таком необычном формате онлайн-ритейлер ещё раз отмечает важность курьеров-партнёров сервиса и благодарит их за то, что они ежедневно помогают делать быт пользователей проще, доставляя всё самое необходимое.

Юлия Попова, руководитель отдела реализации коммуникационных проектов в «Самокате»: День курьера — важная дата для «Самоката». Мы всегда уделяем внимание этому празднику и поздравляем курьеров-партнёров — они ежедневно помогают горожанам экономить время для действительно важного. В этом году мы решили, что одного «спасибо» за это недостаточно. Поэтому мы благодарим курьеров-партнёров миллионы раз — за каждую из доставок, которые они совершили в этом году. С помощью таких проектов мы хотим ещё раз напомнить партнёрам, как ценим их и тот вклад, который они вносят.

Онлайн-ритейлер регулярно запускает активности для курьеров-партнёров. Например, в этом году завершился третий сезон проекта «Курьерсёрфинг», который был посвящён блогингу. «Курьерсёрфинг» открывает новые возможности для увлечённых людей, позволяет им раскрывать свои таланты и вдохновляет. В этом году участники познакомились с популярными блогерами и научились находить креативные идеи, а также создавать интересный контент.

По данным отраслевого обзора INFOLine E-Grocery Russia, «Самокат» — ритейлер № 1 на рынке e-grocery по итогам 2023 года. ​​Сервис доставляет продукты, товары для дома и косметику от 15 минут в 127 городах России. В каждом районе есть свой даркстор, поэтому заказы приносят так быстро.

В линейке «Самоката» — 2 500 SKU, включая более 1 400 уникальных товаров собственной торговой марки. Под своим брендом онлайн-ритейлер выпускает продукты, уходовые средства, бытовую химию, детскую продукцию и товары для животных.