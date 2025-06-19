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19.06.2025 в 09:00

Кибербез по-русски: «Сайберус» представил КиберНеваляшку на ПМЭФ-2025

Коллекционная фигурка стала символом цифровой устойчивости и антихрупкости в киберпространстве

Фонд развития результативной кибербезопасности «Сайберус» на ПМЭФ-2025 представил коллекционную игрушку КиберНеваляшку — символ устойчивости российской кибербезопасности.

Вдохновением для идеи проекта послужил образ традиционной русской игрушки — неваляшки. КиберНеваляшка олицетворяет отечественную индустрию кибербезопасности, которая, несмотря на растущее число киберугроз, уверенно справляется с вызовами.

Фигурка также выступает визуальным воплощением концепции антихрупкости — способности не просто выдерживать удары, но и становиться сильнее под их воздействием.

Кибербез по-русски: «Сайберус» представил КиберНеваляшку на ПМЭФ-2025 Кибербез по-русски: «Сайберус» представил КиберНеваляшку на ПМЭФ-2025 Кибербез по-русски: «Сайберус» представил КиберНеваляшку на ПМЭФ-2025

На ПМЭФ привезли 10 лимитированных экземпляров: фигурки состоят из нескольких деталей, которые крепятся друг к другу с помощью магнитов. КиберНеваляшки сделаны из прочного пластика и упакованы в индивидуальные брендированные боксы.

Коллекционные фигурки будут вручены лидерам мнений и ключевым представителям отрасли, внесшим значимый вклад в развитие индустрии кибербезопасности России.

Александр Гагиев, продюсер креативного проекта фонда «Сайберус»:

Неваляшка на протяжении столетий была ярким символом русской стойкости. Каким бы сильным ни было давление и какие бы потрясения мы ни испытывали, мы всегда возвращаемся к самим себе. Здесь таится истинный суверенитет и безопасность. Знание того, что нас невозможно сломить. Это мы и планировали транслировать в КиберНеваляшке, создавая культурный продукт, который может быть востребован не только внутри узкой индустрии кибербезопасности, но и за его пределами: в России и во всем мире.

КиберНеваляшка открывает коллекционную серию, инициированную фондом «Сайберус». Для дальнейшего развития проекта планируется сотрудничество с российскими и зарубежными художниками. Пилотная партия игрушек была произведена российской галереей TOYiARTI, специализирующейся на продвижении современного искусства и дизайнерских фигурок отечественных авторов.

Презентация КиберНеваляшки прошла на стенде Агентства креативных индустрий города Москвы. Проект разработан продюсерским центром фонда «Сайберус» в рамках общей стратегии — привлечение внимания к индустрии кибербезопасности.

ПМЭФ-2025 «Сайберус» КиберНеваляшка
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