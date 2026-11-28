Британский телекоммуникационный оператор O2 запустил рекламную кампанию с участием Backstreet Boys. В 60-секундном ролике музыканты отправляются в космическое путешествие, чтобы вернуться на сцену лондонской концертной площадки The O2. Кампания приурочена к 20-летию арены, которое будут отмечать в 2027 году.

Сюжет видео построен вокруг космической миссии. Все пять участников группы появляются в скафандрах и отправляются за пределы Земли, чтобы вновь выступить в Лондоне. Визуальный стиль ролика отсылает к альбому Millennium и эстетике конца 1990-х. По замыслу авторов, космическая тема также перекликается с архитектурой самой The O2, купол которой напоминает огромный космический корабль.

Для продвижения кампании бренд задействовал и инфлюенсеров. Блогерам отправили специальные наборы в форме космических кейсов. Внутри находились кассеты, которые предлагалось перемотать карандашом — знакомый многим поклонникам музыки 1990-х способ. После этого участники могли услышать фрагмент песни Everybody и получить сообщение о возвращении группы в Лондон. Такой ход позволил превратить обычную рекламную рассылку в интерактивную игру с отсылкой к эпохе кассетных плееров.

За музыкальной историей стоит продвижение программы лояльности O2 Priority. С 1 декабря клиенты оператора и пользователи домашнего интернета Virgin Media смогут приобрести билеты на концерты Backstreet Boys за 72 часа до начала общей продажи.

Выступления группы пройдут 8, 9, 11 и 12 июня 2027 года в рамках серии Into The Millennium — Homecoming: Live in London. Организаторы называют их единственными концертами Backstreet Boys в Великобритании в следующем году.