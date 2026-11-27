Привлечь внимание платежеспособной мужской аудитории к телевизионной премьере с помощью классических маркетинговых активаций — задача со звездочкой. В ноябре телеканал ТВ-3 и сервис каршеринга «Делимобиль» объединили OOH-формат и цифровую геймификацию для продвижения сериала «Возвращенец». Вместо привычной оклейки авто бренды запустили двухнедельный марафон с турнирной таблицей в режиме реального времени. Команда проекта рассказала Sostav, как удалось заставить пользователей искать брендированную машину в соседнем дворе ради победы и накатать на ней тысячи километров.

Вызов: пробить баннерную слепоту мужской аудитории

Традиционно маркетинговые спецпроекты с игровой механикой охотнее подхватывает женская аудитория, открытая к эмоциональному вовлечению. Мужчины же более прагматичны и сложнее реагируют на стандартные рекламные касания. Перед командой ТВ-3 стояла амбициозная цель: анонсировать премьеру сериала «Возвращенец» так, чтобы максимально вовлечь ядро целевой аудитории — мужчин в возрасте от 25 до 44 лет.

Решением стал выход за рамки обычного размещения наружной рекламы на транспорте: брендированный автомобиль должен был стать не просто носителем, а главным игровым артефактом.

Механика: гео-пин, турнирная таблица и азарт

С 9 по 22 ноября на улицах Москвы появились автомобили «Делимобиля» в фирменной оклейке сериала «Возвращенец». Чтобы превратить поездку в соревнование, партнеры интегрировали в приложение каршеринга сквозную механику:

Точка входа на карте. 9 ноября в интерфейсе приложения появился специальный гео-пин «Везем к призам от ТВ-3».

Внутренний лендинг с рейтингом в реальном времени. Клик по пину вел на страницу проекта, где пользователь в реальном времени отслеживал турнирную таблицу, свой прогресс и призовой фонд. Цифровая оклейка, цепляющая внимание, помогала находить авто и бронировать их. Трекинг в реальном времени осуществлялся с помощью сервиса Finder, где по id-автомобилей и установленному сегменту отслеживали количество километров, пройденных машинами.

Низкий порог входа. Для участия не требовалось заполнять анкеты или регистрировать чеки — достаточно было забронировать оклеенный автомобиль и проехать на нем максимальное расстояние.

Удержание через пуши. Регулярные push-уведомления подогревали соревновательный дух, мотивируя участников возвращаться в гонку и улучшать свои позиции.

Механика сработала как триггер: пользователи намеренно выискивали на карте машины с символикой ТВ-3, даже если те находились дальше ближайшего свободного авто.

Ценность для ТВ-3: синергия охвата и глубокого контакта

Для телеканала проект решил сразу несколько стратегических задач на стыке офлайна и digital:

Трансформация пассивного просмотра в активное действие. Вместо мимолетного взгляда на проезжающую машину зритель получал длительный, осознанный контакт с брендом сериала на протяжении всей поездки. Увеличение частоты контакта и виральности. Повторные бронирования оклеенных авто обеспечили постоянное присутствие бренда в информационном поле пользователя, а перемещение машин по всему городу усилило органический OOH-охват. Точное попадание в целевую аудиторию. Геймификация через соревнование и километраж легла на психологию мужской аудитории.

Результаты в цифрах

Коллаборация сработала по модели win-win-win: пользователи забрали призы, «Делимобиль» получил увеличение времени эксплуатации автопарка, а ТВ-3 — прогрев и лояльность аудитории перед премьерой.

650 000+ км проехали участники на брендированных авто ТВ-3 — это в разы превышает средний пробег аналогичного количества машин за тот же период (не оклеенные авто за этот период проехали расстояние в два раза меньше).

82% участников составили мужчины от 25 до 44 лет — точное попадание в целевое ядро проекта.

Более 4 бронирований оклеенных автомобилей в среднем совершил каждый вовлеченный пользователь.

~150 000 человек посетили специальный лендинг внутри приложения.

Более 1 млн жителей Москвы регулярно получали push-уведомления с напоминанием о гонке.

Елена Голдаева, маркетинг-директор телеканала ТВ-3: Проект с «Делимобилем» превзошел наши ожидания и доказал, что даже с самой требовательной мужской аудиторией можно выстроить глубокую эмоциональную связь, если предложить ей правильный формат — азарт и честное соревнование. Нам удалось стереть границу между наружной рекламой и диджиталом: брендированный автомобиль перестал быть просто фоном городских улиц и превратился в объект охоты. Видеть, как пользователи осознанно выбирают машины с символикой «Возвращенца» и возвращаются за ними снова и снова, — лучший показатель того, что механика попала точно в цель.

Максим Хоренков, руководитель отдела по запуску специальных проектов «Делимобиля»: Совместный проект с ТВ-3 показал, как брендированные автомобили могут стать не просто рекламным носителем, а инструментом вовлечения аудитории. За 14 дней конкурса первые пять победителей в турнирной таблице проехали на автомобилях «Делимобиля» более 22 тысяч километров. Новый для нас формат брендирования позволил интегрировать анонс сериала в городскую среду столицы, а конкурсные механики в приложении — дополнить рекламный контакт реальным взаимодействием с брендом. Нам удалось сделать премьеру заметной для жителей и гостей Москвы, а пользователям «Делимобиля» — дать возможность стать частью этой истории. Уверены, что после такого знакомства сериал наших коллег из ТВ-3 не остался без внимания.

Команда проекта:

Телеканал ТВ-3

Маркетинг-директор: Елена Голдаева

Руководитель направления внеэфирного промо: Елена Ерыкалова

Специалист по digital-маркетингу: Алёна Князева

Директор отдела дизайна: Данил Лебедев

Исполнительный продюсер: Диана Сафонова

«Делимобиль»

Руководитель управления корпоративных продаж: Дмитрий Шейков

Руководитель отдела по запуску специальных проектов: Максим Хоренков

Старший менеджер отдела продукта: Александра Молчагина

Дизайнер отдела продукта: Анастасия Никоарэ

Менеджер по маркетингу: Дарья Маслова