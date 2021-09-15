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15.09.2021 в 06:50

С Natura Siberica взыщут почти 3 млрд рублей по делу о пожаре

Суд уменьшил первоначальную сумму иска

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск компаний ДОЗАКЛ и «Ингосстрах» к Natura Siberica и постановил взыскать в их пользу суммарно почти 3 млрд руб. Так оценен ущерб от пожара, который произошел в марте прошлого года на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ), сообщают «Ведомости».

Помещения под склад на этом предприятии арендовала Natura Siberica. ДОЗАКЛ требовал с ответчика выплатить ему 2,67 млрд руб., «Ингосстрах» — 1,49 млрд руб. В итоге суд удовлетворил требования последнего в полном объеме, а вот предприятию присудил лишь 1,37 млрд руб. На данный момент мотивировочное решение суда не опубликовано.

В пожаре был признан виновным водитель погрузчика — он проводил сварочные работы поблизости от места хранения пластиковой упаковки. В связи с этим Московский суд принял решение об аресте имущества компании «Первое решение» — основного юрлица бренда косметики Natura Siberica. Под арест попало производственное и упаковочное оборудование, автомобили и товарные знаки, включая бренды «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, «Добрые травы» и «Домашние рецепты». За нанесенный ущерб от компании требовали 4,1 млрд руб.

Представитель нынешнего руководства Natura Siberica отказался комментировать новое решение суда до появления мотивировочной части. Ирина Трубникова, экс-супруга покойного владельца компании, отметила, что хотела решить спор мировым соглашением, но, по словам ее представителя, из-за того, что ее устранили от управления компанией, ей не удалось договориться об этом с истцами.

По словам экспертов, сумма в 3 млрд руб. может оказаться неподъемной для компании, в которой в настоящее время активно идет наследственный и корпоративный конфликт. Банкротство ответчика невыгодно всем сторонам судебного спора, так как, скорее всего, вернуть долги в таком случае истцам все равно не удастся.

Суд Natura siberica
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