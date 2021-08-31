Суд признал сотрудников Natura Siberica виновными в пожаре и арестовал имущество компании

Московский суд принял решение об аресте имущества компании «Первое решение» — основного юрлица бренда косметики Natura Siberica. Эта мера связана с делом о пожаре на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ): на предприятии компания арендовала производственные площади. Виновными признаны два сотрудника Natura Siberica, сообщает Forbes.

Под арестом находятся производственное и упаковочное оборудование, автомобили и товарные знаки, включая бренды «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, «Добрые травы» и «Домашние рецепты». За нанесенный ущерб от компании требуют 4,1 млрд руб.

Потерпервшими по делу выступили компания «Столичная бумага», а также сам ДОЗАКЛ. Энергоснабжающие активы завода принадлежат структуре «Эн+ Рециклинг», входящей в En+ Олега Дерипаски. Ущерб оценен в 3,55 млрд руб.

В первую очередь в пожаре был признан виновным водитель погрузчика — он проводил сварочные работы поблизости от места хранения пластиковой упаковки. Решение суда вступило в силу 11 июня.

Ирина Трубникова, первая жена основателя Natura Siberica заявила, что производственные мощности компании на ДОЗАКЛ находятся под ее контролем. Она составила перечень арестованного оборудования.

В начале августа шесть из десяти юридических лиц, через которые работает косметическая компания Natura Siberica, сменили руководителя. Им назначен генеральный директор Дмитрий Ганзер — он сменил управляющую компанию ООО «Юридическое агентство «Сезар консалтинг».