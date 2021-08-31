Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+12
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.08.2021 в 12:00

Суд признал сотрудников Natura Siberica виновными в пожаре и арестовал имущество компании

За нанесенный ущерб компания может заплатить 4,1 млрд руб.

Московский суд принял решение об аресте имущества компании «Первое решение» — основного юрлица бренда косметики Natura Siberica. Эта мера связана с делом о пожаре на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ): на предприятии компания арендовала производственные площади. Виновными признаны два сотрудника Natura Siberica, сообщает Forbes.

Под арестом находятся производственное и упаковочное оборудование, автомобили и товарные знаки, включая бренды «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, «Добрые травы» и «Домашние рецепты». За нанесенный ущерб от компании требуют 4,1 млрд руб.

Потерпервшими по делу выступили компания «Столичная бумага», а также сам ДОЗАКЛ. Энергоснабжающие активы завода принадлежат структуре «Эн+ Рециклинг», входящей в En+ Олега Дерипаски. Ущерб оценен в 3,55 млрд руб.

В первую очередь в пожаре был признан виновным водитель погрузчика — он проводил сварочные работы поблизости от места хранения пластиковой упаковки. Решение суда вступило в силу 11 июня.

Ирина Трубникова, первая жена основателя Natura Siberica заявила, что производственные мощности компании на ДОЗАКЛ находятся под ее контролем. Она составила перечень арестованного оборудования.

В начале августа шесть из десяти юридических лиц, через которые работает косметическая компания Natura Siberica, сменили руководителя. Им назначен генеральный директор Дмитрий Ганзер — он сменил управляющую компанию ООО «Юридическое агентство «Сезар консалтинг».

Natura siberica
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.